民團：高齡≠長照 籲推「時間銀行」促進長者健康

衛福部將進行二次組改，原有的「社會及家庭署」將整合長照相關業務。對此，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿今天(21日)受訪表示，社會中高達84%長者屬於健康或亞健康，除了疾病照護與長照，健康預防與促進也相當重要，她建議政府推動「時間銀行」，鼓勵長者透過累積運動時數換取就醫費用減免等方式，以達到健康自主管理。

衛福部即將進行二次組改，除了將新成立「兒少及家庭支持署」，社會及家庭署的業務也將進行更動，將整合相關長照資源與服務，以邁向明年上路的長照3.0與社安網2.0。

對此，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿21日受訪時表示，目前台灣高齡人口相當多，高齡不等於長照，長照服務照顧的是16%失能長輩，但仍有84%長輩屬於健康或亞健康，對於這些長輩，政府應提供更多服務方案與模組，首先就是促進長輩的健康自主管理、預防延緩失智。

張淑卿指出，許多長輩的社會連結中斷，易產生孤寂感，導致情緒變化大，引發許多家庭、甚至社會問題，她建議政府多利用鼓勵措施，例如以「時間銀行」的概念，讓長輩透過運動等方式累積時數，再換取各類生活費用減免。她說：『(原音)就是國家可以用一些機制，讓他可以累積，比如說你有多出來運動，那可以累積多少時數，那國家有一些回饋，比如說你要去做健康檢查，那這個部分的費用可以減少，或者是你去看病，哪些部分負擔可以變少，我覺得這是整合性，讓他的生活力跟生產力可以再現，然後學習力也可以再現。』

張淑卿表示，老盟4年前開始串聯全台社區夥伴，推動「孤獨處方箋」，在全台社區中培育年長志工，由年長志工擔任「幸福好朋友」，藉由「老老照顧」，將社區中的獨居老帶出家門或把社區資源帶進家中，而非傳統的關懷聊天而已，這可同時「解決兩群老人」的問題。她指出，老盟目前已培育近30個社區，許多種子社區自發性將此作法擴大推廣，希望「孤獨處方箋」能推展至全國各地，讓長者從相互陪伴到邁向共好。