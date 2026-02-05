民團：黨產條例修法有漏洞 呼籲政院拒絕副署

立法院日前三讀通過黨產條例，將救國團排除於「政黨附隨組織」適用。台灣經濟民主連合今天(5日)表示，修法不僅為救國團解套，包括中央日報等5家公司，都可因此被排除適用，呼籲行政院應拒絕副署黨產條例修法，並喊話政府積極收回不當黨產，用以興建社宅或轉型為長照機構。提案修法的國民黨立委游顥則表示，賴清德總統所應兌現的政見，跟拿清算公益團體的錢做社宅，是兩件不同的事情。

立法院會日前三讀修正通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，將「曾隸屬於國家者」排除於「政黨附隨組織」適用。台灣經濟民主連合5日召開記者會，痛批「曾隸屬於國家」卻霸佔國家財產供政黨附隨組織私用，絕非可豁免歸還不黨黨產的正當理由。

經民連智庫召集人、律師賴中強表示，此次修法存在重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家者」，並非只有救國團，包括中央日報、中央電影事業股份有限公司、中興票券股份有限公司、松山油漆廠股份有限公司，及北誼興業股份有限公司等公司，都曾經是隸屬於國家，且已被黨產會認定為國民黨附隨組織。

賴中強指出，若行政院副署黨產條例修法，將造成「中央日報」等名下取自國家的不動產，無須歸還的離譜現象，因此他呼籲行政院應拒絕副署此次黨產條例修法。賴中強：『(原音)我認為可以提出釋憲，但是我建議比釋憲更優先的選擇就是拒絕副署，拒絕副署了以後，只要行政院長願意拒絕副署，不副署它就根本不成為法律，也就沒有下一步釋憲的問題。』

另根據「促進轉型正義條例」，規定不當黨產歸還國家後，應作為人權教育、長期照顧與社會福利之用，經民連智庫研究員黃亭偉表示，政府應依法積極收回不當黨產，用以興建社會住宅或轉型為長期照顧機構。

針對國民黨主席鄭麗文近日接受媒體訪問時揚言，接下來要再修黨產條例，要把國民黨黨產討回來，賴中強則奉勸國民黨不要繼續執迷不悟，若相關修法通過，他則再次呼籲行政院應採取不副署因應。

對於民團呼籲行政院應拒絕副署黨產條例修法，提案修法的國民黨立委游顥受訪時重申救國團就是公益團體，另由於行政院尚未不副署，因此不回應假設性問題。至於民團喊話政府積極收回不當黨產，作為興建社宅或長照機構使用，游顥說，賴清德總統所應兌現的政見，跟拿清算公益團體的錢做社宅，是兩件不同的事情。