民團：200多萬長者月領不到8千 籲先提高全民老年經濟保障

針對公教人員年金議題，民間團體「經濟民主連合」今天(6日)在立法院抗議藍、白兩黨欲停砍年金，並指出，前一波年改已修法保障公教人員退休金樓地板為32,160元，相較之下，台灣仍有200多萬名65歲以上長者月領不到8千元。他們呼籲立法院應先把全體國民的退休金樓地板拉到月領8千元以上，再處理公教人員年改議題。

立法院司法及法制委員會6日繼續審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，多名國民黨立委提出「停止調降公教人員退休所得替代率」等修法意見。

經濟民主連合智庫研究員黃亭偉指出，雖然反年改團體疾呼退休公教生活困難，但是根據今年的數據顯示，公務人員每月退休金平均為新台幣50,395元、教育人員平均月領57,973元，而台北市的最低生活費標準每人每月也只有20,379元，公教人員每月平均退休金已是最低生活費標準的2倍以上；而且在前一波年改，立法院已定下公教人員退休金最低保障32,160元，也就是說，不論怎麼調降退休所得替代率，公教人員月領金額都不會低於32,160元。

黃亭偉表示，同一時間，將近190萬勞工平均每月勞保退休給付加勞退只有25,300元，其中，將近18萬勞工月領不到10,000元；另有50萬農民只能月領8,110元老農津貼。而國民年金請領者，有150萬人平均月領3,996元，其中近40萬人月領不到1,100元。

黃亭偉更進一步指出，截至2024年底，我國65歲以上人口約448萬人，其中212萬5千多人每月領取的老年或退休社會給付金額未達8千元，他認為當務之急應該是先把全體國民的退休金樓地板拉到月領8千元以上。他說：『(原音)在年改已經保障退休公教人員最低32,000元樓地板的時候，更重要的事情應該是讓全體國民在退休的時候至少要有公教人員樓地板的四分之一，也就是8千塊錢。我們呼籲立法院應先通過民進黨團提案的《財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案》，來保障不分職業的全體國民最低老年退休經濟安全保障至少有8千元，再來處理公教年改的修正。』

經濟民主連合並指出，美國特許金融分析師協會在今年提出的全球退休金指數年度報告中，把台灣評為C級的原因是「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」，台灣真正欠缺老年生活保障的族群其實是公教以外的勞工、農民，以及自營作業者、家庭主婦/夫等國民年金被保險人，請藍、白兩黨別再搞不清楚狀況，不知民間疾苦。