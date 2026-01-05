民報農民曆》今逢節氣小寒 中醫師提「1茶3穴」溫補祕訣

今（5）日正式進入二十四節氣中的「小寒」，正所謂「小寒大寒，冷成冰團」，這代表寒氣即將大規模湧入，是一年中最冷時節的開始。成功馬光中醫診所中醫師林柏鈞提醒，此時氣候低溫濕冷，是考驗人體陽氣與腎氣的關鍵時刻，民眾抗寒時切記「養生重點不在大補，而在溫養固護」，應避免攝取過多高熱量火鍋補品，以免陽氣未補到，反而先傷了腸胃。

冬三月重「藏腎」

林柏鈞中醫師引述《黃帝內經》指出，冬季養生核心在於「藏」。由於冬天寒氣易侵入人體，耗損體內陽氣與腎氣，若此時未將陽氣「藏」好，等到春天來臨時，身體會容易虛弱乏力、活動力大減甚至頻繁生病。

林柏鈞中醫師表示，臨床觀察發現，小寒時節民眾最常出現以下四大類不適症狀，首先是循環問題，手腳冰冷、血液循環差、血壓偏高；其次呼吸道疾病，過敏性鼻炎、咳嗽、氣喘好發；第三，腸胃不適：容易在清晨腹瀉、胃腸機能不穩定；最後則是筋骨問題，關節舊疾復發、肌肉痠痛。

補過頭恐引發消化性潰瘍

許多民眾習慣在天冷時吃火鍋或大補湯，林柏鈞中醫師提醒，此舉恐在不知不覺中攝取過多高脂肪、高熱量的食物，極易造成腸胃負擔，甚至引發消化性潰瘍或胃腸道發炎。

林柏鈞中醫師建議，小寒飲食應以「溫熱性、補益性」為原則，可多食羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃補陽，並搭配生薑、蔥、蒜促進循環；同時應攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果來平衡燥熱。

中醫推「桂圓紅棗薑茶」

針對氣血偏虛、容易畏寒的民眾，林醫師推薦甘溫暖胃的居家茶飲：

【桂圓紅棗薑茶】

材料：生薑3–5片、桂圓乾6–8顆、紅棗3顆（去核）。

功效：溫中散寒、補血安神，能改善疲倦與手腳冰冷。

提醒：若體質易上火、口乾舌燥者，桂圓量需減半。

小寒養生三招 穴位、藥浴、溫和運動

除了飲食，林柏鈞中醫師也提供三項日常保健法，協助民眾安穩過冬，穴道保養，可熱敷或溫灸「氣海穴」、「關元穴」以溫補腎陽；「足三里穴」則能健脾益氣。

關元穴（中醫師提供）

同時也可藥浴泡腳，使用薑片、艾葉泡腳10–15分鐘，可有效改善末梢循環與睡眠品質。最後則是溫和運動，練習太極、快走或八段錦，避免大汗淋漓導致陽氣耗散。

林柏鈞中醫師強調，小寒是靜養蓄能的最佳時機，只要順應節氣調整作息，不僅能減少冬季不適，更能為來年的體質奠定穩固基礎。