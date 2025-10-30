民宅信箱被塞往生被！專家憂「被下降頭」揭1解法

生活中心／周孟漢報導



台北市內湖區文德路，日前有數十戶民宅的信箱內遭人塞入「往生被」，當中還夾著使用方法的紙張與一包咖啡色粉末，讓許多住戶嚇壞，認為是惡意遭人詛咒，雖然已經報警，也鎖定嫌疑犯，但背後動機仍舊令人好奇。對此，民俗專家廖大乙表示，這種做法類似於「下降頭」，同時也給出「化災1解法」。





台北市內湖區有不少民眾信箱被塞滿未拆封的「往生被」。（圖／翻攝自 Threads ）





回顧整起事件，台北市內湖區有不少民眾發現，自家信箱裡塞滿未拆封的「往生被」，眾多住宅的信箱幾乎整排無一倖免，有住戶氣憤批評「誰敢收這種東西？這根本是在詛咒人！」，也有人表示第一次遇到這樣的情況，覺得又害怕又不祥。事後更有網友將此畫面PO上Threads，傻眼表示「我家信箱收到這個，會不會太夭壽」，所幸警方目前已掌握一名可疑男子，正積極追查身份，背後動機仍有待調查釐清。

往生被中還夾著使用方法的紙張與一包咖啡色粉末，讓許多住戶嚇壞。（圖／翻攝自 Threads ）





針對這起事件，根據《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙表示，這種整棟大樓信箱都被塞滿往生被的情況，已經接近「下降頭」的一種形式，透露下降頭通常需施術者立下重誓、以孤貧命格為代價才可能奏效，居民們如果感到不安，「可將往生被集中火化升天，即可化解災氣」。

民俗專家廖大乙表示，如果感到不安，「可將往生被集中火化升天，即可化解災氣」。（圖／廖大乙提供）





至於往生被究竟為何物？據了解，往生被一般用於覆蓋亡者遺體，象徵為亡靈祈福、助其往生極樂，也有佛教說法稱可以用來替生者祈福、消災解厄，但這突如其來的行為，仍讓附近居民感到相當驚恐，甚至還有說明書及不明咖啡粉末，讓人不寒而慄。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

