民宅信箱被塞往生被！專家憂「被下降頭」揭1解法
生活中心／周孟漢報導
台北市內湖區文德路，日前有數十戶民宅的信箱內遭人塞入「往生被」，當中還夾著使用方法的紙張與一包咖啡色粉末，讓許多住戶嚇壞，認為是惡意遭人詛咒，雖然已經報警，也鎖定嫌疑犯，但背後動機仍舊令人好奇。對此，民俗專家廖大乙表示，這種做法類似於「下降頭」，同時也給出「化災1解法」。
台北市內湖區有不少民眾信箱被塞滿未拆封的「往生被」。（圖／翻攝自 Threads ）
回顧整起事件，台北市內湖區有不少民眾發現，自家信箱裡塞滿未拆封的「往生被」，眾多住宅的信箱幾乎整排無一倖免，有住戶氣憤批評「誰敢收這種東西？這根本是在詛咒人！」，也有人表示第一次遇到這樣的情況，覺得又害怕又不祥。事後更有網友將此畫面PO上Threads，傻眼表示「我家信箱收到這個，會不會太夭壽」，所幸警方目前已掌握一名可疑男子，正積極追查身份，背後動機仍有待調查釐清。
往生被中還夾著使用方法的紙張與一包咖啡色粉末，讓許多住戶嚇壞。（圖／翻攝自 Threads ）
針對這起事件，根據《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙表示，這種整棟大樓信箱都被塞滿往生被的情況，已經接近「下降頭」的一種形式，透露下降頭通常需施術者立下重誓、以孤貧命格為代價才可能奏效，居民們如果感到不安，「可將往生被集中火化升天，即可化解災氣」。
民俗專家廖大乙表示，如果感到不安，「可將往生被集中火化升天，即可化解災氣」。（圖／廖大乙提供）
至於往生被究竟為何物？據了解，往生被一般用於覆蓋亡者遺體，象徵為亡靈祈福、助其往生極樂，也有佛教說法稱可以用來替生者祈福、消災解厄，但這突如其來的行為，仍讓附近居民感到相當驚恐，甚至還有說明書及不明咖啡粉末，讓人不寒而慄。
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：內湖民宅整排信箱「被塞滿往生被」！民俗專家憂「恐被下降頭」親揭化災1解法
更多民視新聞報導
成功嶺役男離營「消失31年」成懸案！父淚曝最後一面
北監驚傳鬧鬼！獄友親睹「冤魂哭泣」連管理員都怕
86歲豬農「全家形同破產」不養了！兒子回工地上班
其他人也在看
母迷暈兒子後「割喉慘殺」 辯稱：為了替她實現生日願望 遭警方拘提
（記者張芸瑄／國際報導）美國密西根州日前驚傳駭人命案，一名母親竟在親生兒子18歲生日前夕痛下殺手。更令人髮指的 […]引新聞 ・ 1 天前
北投男深夜擾鄰砸門.警強制送醫 居民嘆頭痛人物
台北市 / 綜合報導 台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門，警方到場時他情緒激動，最後被強制送醫。而他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。北市衛生局表示，案件獲報後已派社工訪查。 披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上拿著鐵棒，對著鄰居大門一頓猛砸，巨大聲響嚇壞其他住戶，深怕被波及不敢出門，只能報警處理。警消人員趕到現場，喝令男子乖乖配合，不過他情緒還很激動，雙方驚持一段時間，最後被送上擔架強制送醫，男子擾鄰行徑左鄰右舍皆知。其他住戶說：「我家小孩會害怕因為他一直按門鈴，或者是樓下一直發出大叫的聲音。」事發在台北市北投，某知名社區41歲的林姓男子，被控訴經常半夜放音樂，鄰居受不了報警他心生不滿，今年6月兩次拿著鐵棒，砸毀3樓和2樓兩戶大門。受害鄰居說：「他之前有在門口燒東西大家都緊張啊，那萬一改天來一個嚴重的怎麼辦。」鄰居人人自危，就怕男子再做出脫序行為，被砸的住戶決定對男子提告，同時希望相關單位，能夠協助介入處理。台北市北投警分局永明派出所巡佐李俊達說：「另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業已函送士林地檢署偵辦。」據了解這名男子，平常和家人鮮少聯絡，今年2月搬進來後，就成為頭痛人物，衛生局獲報後也已經派社工訪查，雖然男子並未傷人，但也引發鄰居間的恐慌。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚
即時中心／徐子為報導位於台北市內湖區舊宗路一段的三立電視台外，今（29）日下午一名男子因不明原因抱著瓦斯桶，情緒激動揚言自焚，警消獲報到場，所幸經警消安撫過後，男子情緒逐漸緩和，被員警帶回，至於詳細動機、經過，仍有待進一步調查釐清。民視 ・ 1 天前
世界大賽》大谷狀況良好但要隨時觀察！Roberts曝G3「第19局」應變方案
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽G3打出史詩級戰役，雙方歷經18局惡鬥、耗時6小時39分鐘，最終道奇緯來體育台 ・ 1 天前
卓榮泰為非洲豬瘟行政調查台中市 盧秀燕：我們也會展開調查
台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部次長杜文珍日前表示，案發豬場的清潔、消毒非常不理想；政委陳時中也直指，地方政府消毒SOP有疏漏。針對該案，行政院長卓榮泰昨天表示，將進行行政調查。對此，台中市長盧秀燕今（29日）回應，「台中市自己也會展開行政調查」她強調如有缺失絕不會包庇，但辛苦的第一線防疫人員也應得到獎勵。中天新聞網 ・ 1 天前
北市內湖建物地下室淹水傳爆炸 95戶停電逾10小時
台北市內湖區有民眾於28日上午發文抱怨，早上六點多傳出爆炸聲，然後社區不明原因就發生停電。對此，台電也針對停電事故做出回應！中天新聞網 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
政院查非洲豬瘟疏失 盧秀燕：絕不寬貸
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，由於死豬數、獸醫師診斷訊息多變，還有豬農稱九月早有豬隻流鼻血，台中市副市長鄭照新昨說，十月十...聯合新聞網 ・ 11 小時前
閃兵後《綜藝玩很大》坤達集數照播 製作公司曝「未來計畫」
Energy成員坤達涉嫌15年前透過不法管道偽造病歷逃避兵役，10月21日於加拿大溫哥華錄製《綜藝玩很大》外景時緊急返台接受調查，最終以50萬元交保並限制出境後，其演藝工作全面喊卡。製作公司好看娛樂今（29日）首度回應節目未來走向，表示已錄製完成的集數將照常播出，但坤達的小隊長職務將由代班人選接手。鏡報 ・ 1 天前
軍方打臉卓揆：軍購案不能求償
行政院長卓榮泰28日赴立法院備詢，藍委徐巧芯關切美方向台灣出售的66架F16V戰機，至今連1架都還沒交機，質疑原訂2026年「全數交付」恐淪空談，並指出美方積欠我國軍售品高達6590億元。卓揆回應，如有不當得利，政府會依法求償，要求全數返還不當得利；不過，國防部副部長鍾樹明隨後坦言，軍購案無法求償，僅商購案可求償。中時新聞網 ・ 1 天前
三立電視台外「男抱瓦斯桶」揚言自焚 涉公共危險「縱火現行」遭逮
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台北市內湖區舊宗路一段的三立電視台外，今（29）日下午驚傳一名男子情緒激動，抱著瓦斯桶揚言自焚，現場一度氣氛緊張。北市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
淑麗氣象／今晨最低18.5度！明回溫 下波濕冷時間曝
淑麗氣象／今晨最低18.5度！明回溫 下波濕冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前