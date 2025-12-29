台中潭子一家四代同堂家庭於29日凌晨2點21分發生火災，94歲連姓老屋主成功逃生，但66歲兒子葬身火窟！據了解，老屋主的兒子平時習慣將車子的電池拿到二樓充電，火災發生時來不及逃跑。所幸事發前一天是假日，曾孫剛好去住新家，才倖免於難。消防人員在2樓發現連姓男子已嚴重燒傷明顯死亡，起火原因仍有待釐清。

民宅凌晨惡火！ 94歲翁逃生 等嘸66歲兒逃生。

台中潭子一處民宅於29日凌晨2點21分發生火災，94歲連姓老屋主成功逃生，但其66歲兒子因來不及逃離二樓而葬身火窟。這場大火主要燃燒了二樓傢俱，燃燒面積約10平方公尺。老屋主在獲救後心急如焚，一直守在門口期盼兒子能夠獲救，最終在孫子陪同下神情哀傷地再度回到火場，面對這場突如其來的家庭悲劇。

火舌吞噬透天厝 翁盼兒脫困盼不回。

這場火災發生在台中潭子和平路的連排透天厝，從空中俯瞰可見中間房屋被火舌吞沒，火勢相當猛烈，向上延燒至遮雨棚。當時94歲的連姓屋主被消防人員從一樓救出，但他的兒子卻困在二樓無法脫困。老屋主在獲救後不斷焦急地表示自己的兒子還在裡面。

火舌吞噬透天厝 翁盼兒脫困盼不回。

連姓屋主回憶當時情況時表示，他在睡覺時並不知道發生火災，因為天氣寒冷，門窗都關著。他是聽到「碰」的一聲才察覺異常。他推測可能是兒子習慣將車子的電池拿到二樓充電，火災發生時兒子來不及逃跑。據了解，94歲的連姓屋主育有1子3女，平時與2年前從駕訓班退休的66歲兒子同住，兒子的妻子目前在澳洲照顧孫子。這個家庭原本是四代同堂，還有曾孫一起住。所幸事發前一天是假日，曾孫剛好去住在太原路的新家，才倖免於難。

火舌吞噬透天厝 翁盼兒脫困盼不回。

附近住戶表示，幸好是假日，連家年輕的兒子帶著小孫子回到與妻子同住的新家。老屋主提到，如果自己當時也在二樓可能也無法生還，他的兒子平時很照顧孫子。老屋主難以接受這個事實，仍希望兒子安好。火災現場調查顯示，大火主要燃燒了二樓傢俱，消防人員在2樓前側房內發現66歲連姓男子已經嚴重燒傷，明顯死亡。關於起火原因，還需等待火調人員進一步調查釐清。

