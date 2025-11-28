民宅大火 9旬婦企圖衝回火場

基市成功二路民宅凌晨大火，火舌竄出。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市成功二路一處民宅二十八日凌晨突發大火，熊熊烈焰迅速吞噬建物，一一九指揮科調派消防分隊人車趕到現場時，房屋已陷入一片火海，立即布置高壓水線灌救；轄區市議員施偉政隨即趕到火場關心。

在搶救過程中，九十多歲的老婦人被成功救出，但目睹自己的家園被無情大火摧毀，情緒激動哭喊著並試圖衝回火場，好幸被民眾攔住。火勢不僅波及鄰近公寓，還迫使數十名居民緊急撤離。

基隆市消防局指出，二十八日凌晨零點三十六分接獲民眾報案，基市成功二路山區有民宅冒出大量濃煙，情況危急。接獲報案後，消防局一一九指揮科立即聯絡台水公司、電力公司、瓦斯公司及相關單位，並調派中山分隊、信二分隊、七堵分隊和仁愛分隊等人員前往搶救。共計出動十五輛消防車及三十一名隊員，緊急投入救火行動，確保火勢不會延燒。

這起火警中被救出的九旬老婦人，對家園的遭遇深感不捨。她在現場目睹火舌吞噬自己的房屋，情緒失控並試圖衝回火場，但現場救援人員及周圍民眾迅速阻止。大火不僅摧毀她的住所，還延燒到附近公寓的多層樓，影響範圍擴大，數十名住戶被疏散到安全地點，場面驚險。

基市消防局提醒民眾，在乾燥氣候下務必注意居家用火安全，檢查電線是否老化，以及瓦斯管道是否有漏氣情形，以防止類似災害發生。起火原因有待消防局鑑識人員進一步調查，並釐清相關責任歸屬。