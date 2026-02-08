民宅惡火奪2命…死者身分曝！男租客受困3F「全身多處燒焦黑」魂斷火窟

社會中心／陳弘逸報導

宜蘭市延平路一處民宅發生火警，昨晚（8日）釀成2死悲劇。（圖／翻攝畫面）

宜蘭市延平路一處民宅發生火警，昨晚（8日）釀成2死悲劇，隨火勢撲滅，火災善後，死者身分也跟著曝光，2人分別受困1樓及3樓，都是該屋的租客，卻在年關前夕，遇火災命喪火窟。

消防待火勢控制入內搜救，發現2名受困者。（圖／翻攝畫面）

這起火警，發生在昨天（8日）晚上8時許，起火地點位於宜蘭市延平路一處民宅，警消獲報前往救援，到場時，火勢猛烈，立即布水線灌救，待火勢控制入內搜救，先是在9時25分發現69歲林姓男子，隨後於10時13分又找到受困的52歲劉姓男子。

兩名受困者被尋獲時，都無生命跡象，送醫搶救相繼宣告不治。（圖／翻攝畫面）

兩人被尋獲時，都無生命跡象，送醫搶救相繼宣告不治；據《聯合報》報導，死者林男本身是低收入戶，中風行動不便，無法自行逃生，受困於一樓；至於52歲劉男則是除草工，受困3樓，同樣命喪火窟。

2名死者都是這棟民宅的租客，受困3樓的劉男，被發現時，全身多處燒成焦黑，詳細起火原因，仍待釐清。

