民宅氣爆震壞十間屋 一機車經過被震飛兩人傷

台南市新營區文化街15日晚間發生嚴重氣爆事故。（圖／東森新聞）





台南市新營區文化街15日晚間發生嚴重氣爆事故，一棟民宅疑似因瓦斯外洩引發氣爆，強烈爆炸震波波及整條街道，至少10間房屋受損。一名路過的機車騎士遭震飛倒地受傷，氣爆民宅內一名獨居男住客全身49%二度燒傷，所幸兩人送醫後均無生命危險。

事發於晚間8點左右，氣爆瞬間傳出巨大聲響，鐵門被炸飛，附近居民驚恐逃出屋外，不少人誤以為發生地震。現場畫面顯示，爆炸當下火焰竄出，路過機車應聲倒地，騎士遭玻璃碎片割傷臉部及手腳。

廣告 廣告

爆炸後，屋內仍傳出零星聲響，隔壁機車行多名維修技師立即拿著滅火器衝到現場協助灌救，避免火勢延燒。消防人員隨後趕抵處理，成功控制狀況。

警消調查指出，發生氣爆的民宅由一名男子獨自承租居住，平時打零工維生，妻兒則住在娘家。家屬表示，該名男子平常會在租屋處煮食，屋內有瓦斯桶及瓦斯爐具。消防人員在現場起出兩桶小型瓦斯桶，初步不排除因煮食或使用瓦斯不慎引發氣爆，但確切原因仍待火災調查人員進一步釐清。

氣爆威力相當驚人，除了造成民宅鐵門全毀，周邊多間店家招牌掉落，部分木造裝潢被震壞，至少3輛轎車玻璃碎裂，車身遭飛散物品砸損。事發隔日，文化街原本熱鬧的小吃街景象滿目瘡痍，仍可見氣爆留下的破壞痕跡。

警方與消防單位表示，將持續釐清事故原因，同時也提醒民眾，使用瓦斯設備務必注意安全，避免類似意外再度發生。

更多東森新聞報導

奪命瞬間曝！台南轎車猛撞民間垃圾車 女清潔員遭夾死

台南好young跨年晚會卡司曝光 台港日韓歌手迎新年

機車未打方向燈「飄移擋車」 駕駛急按喇叭遭嗆「下車理論」

