民宅氣爆震壞10屋3車 騎士經過被震飛2人傷

台南新營文化街民宅，昨天晚間發生氣爆。（圖／東森新聞）





台南新營文化街民宅昨（15）天晚間發生氣爆，民宅鐵門玻璃全被炸散，一輛機車經過，騎士噴飛，屋內是一名42歲租客，全身49%二度燒傷，屋內有兩桶4公斤的瓦斯桶，說是煮食不慎，但是煮東西期間不會氣爆，很可能是煮的過程開開關關，或是洗澡瓦斯漏氣後開瓦斯煮食。另外氣爆還波及到10棟房子和3輛汽車，租客打零工根本賠不起，現在得靠房東出面。

昨天晚間8點多，台南新營民宅氣爆，鐵門炸開，路過的機車應聲倒下，騎士被震飛。目擊民眾：「快點快點。」

求救聲外，屋內還有零星爆炸聲，隔壁機車行好幾位技師趕緊拿滅火器噴灑。附近民眾：「阿娘威，我會嚇死。」

附近民眾vs.記者：「他住在裡面，好像是要洗澡，又好像是要睡覺，穿著一條短褲，氣爆時就衝出來。」

氣爆民宅住42歲男租客，全身49%二度燒傷，被噴飛的騎士臉部手腳，遭玻璃割傷，兩人送醫後沒有生命危險，怎麼會氣爆？就是被拿出屋外這兩桶4公斤重瓦斯桶釀禍，火調人員仔細檢查，連瓦斯行業者都來了。

瓦斯行業者：「（瓦斯桶）裡面都沒有氣了。」

房客家屬：「他會煮東西吃，他有一桶瓦斯，也有一個瓦斯爐。」

消防專家林金宏：「當瓦斯洩漏在空氣中的時候，它的體積會膨脹270倍，4公斤的話它就會變成一噸石油氣。」

單純煮東西吃不可能氣爆，很可能是洗澡到一半，瓦斯已經大量外洩，又去打開瓦斯爐要煮東西吃，或是煮食過程瓦斯爐火開開關關，因而發生氣爆。

麻煩的是氣爆波及旁邊和對面10棟房子還有3輛車，附近店家招牌掉落，轎車玻璃震碎誰來賠？租客只有打零工，還是因為家中房子太小才出來租屋睡覺，根本無力負擔。

遭波及住戶：「都是兄弟共有的，光是那兩間就有9個繼承，跟兄弟姊妹那些侄兒，看怎麼去處理事情。」

被波及的住戶全傻眼，還有豆漿店好幾天無法營業，現在租客躺在醫院，怎麼賠償善後，得等房東出面。

