民宅火警狼狽逃生 應急金解燃眉之急

台中太平日前(1/5)發生一起火警，火勢猛烈、延燒連棟民宅，總計有8戶受損，暫時無法居住。慈濟志工前往關懷膚慰，發現受災民眾都因急於逃生，沒有攜帶任何替換衣物，加上連日低溫有迫切需求，(1/9)志工前往發放應急金，協助受災民眾解燃眉之急，盼望度過難關。

「呼叫現場 燒火焰 火焰燒出 火焰燒出。」

台中市太平區興隆里15晚上發生火警，一整條巷子緊鄰住戶都遭殃，總計8戶被火勢波及。

鄰居 陳趙秋暌：「我家有3個滅火器，就3個人拿去幫忙滅火，我兒子就受傷了，(你兒子受傷) 眼睛。」

鄰居守望相助，火勢雖大，住戶全都及時逃生。連日低溫又逢房屋毀損，居民的苦，慈濟知道，志工在當天第一時間就到訪關懷。

慈濟志工 蔣淑麗：「就發現真的太嚴重了，根本沒地方住，整個都沒有辦法住了。」

進一步了解詳情與需求，19志工再度前往膚慰，這次準備了應急金，直接交到受災戶手中。

「應急金 你有需要的時候，就是看你等一下，有需要什麼 可以先用。」

慈濟志工 蔣淑麗：「針對這8戶，我們就做了一個緊急急難的發放金，雖然金額不多 但是可以讓他們，稍微可以解燃眉之急。」

太平區興隆里長 張閔南：「因為他們出門都沒帶什麼東西，都被燒掉了，只剩身上穿的那套衣服，連鞋子衣褲 也都要去向別人借 。」

看到慈濟志工到訪，受災民眾感受到力量。 受災民眾黃先生：「到老了 (房子)都燒光了，看到你們慈濟 大家都很感恩 。」

受災民眾 張小姐：「就是感覺 人間還是溫暖的 。」

眼前只是應急，志工將視實際情況，評估給予後續協助。

