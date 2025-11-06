民宅牆壁「冒一排白菇」求解方！ 網曝關鍵：一勞永逸

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友透露，家中牆壁一直長菇，就算開了除濕機還是無解，讓他非常苦惱。對此，有人就分析原Po家牆面明顯是壁癌，已經在漏水，所以當前應該是找到漏水點，就能解決長菇問題。

一名網友在PTT上發文表示，家裡牆壁一直長菇，除濕機開了仍繼續長，不知道該怎麼處理？並附上圖，只見牆邊冒出一排白菇，不少網友笑翻留言「你家牆壁那麼營養ㄛ」、「可以吃火鍋」、「還是吃自己家裡種的比較安心」、「加菜」；也有人點出「你家可能要先抓漏了」、「抓漏+1」。

廣告 廣告

對此，有網友就指出，原Po家這問題不是除濕機能解決的，而是牆面很明顯都是壁癌，油漆面明顯變色剝落，怎麼看都已經漏水，無法解決菇菇問題，因此分享2補救作法。

想便宜一點，就是剔除掉牆面壁癌部分，上防水漆後，重新水泥抹過再粉刷，優點是快又便宜，缺點是滲水或漏水往哪跑不知道，且大概率也撐不久；貴一點就是打針，優點是撐得久，缺點是存在一定失敗率，就算成功，也不知道水往哪跑，所以真正一勞永逸作法，還是找到漏水點解決，剩下的防水也不用做，直接水泥修補後油漆。

原始連結







更多華視新聞報導

出國前家漏水「淹小池塘」屋主無奈 管委會：老舊消防水管爆

舊式鋼筋.工法欠佳 建築師：逾50年老屋當心

除濕機召回名單 「12廠牌、54機型」有瑕疵 應立即停用

