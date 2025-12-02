民宅私藏改造手槍！海巡署聯手警方當場查獲

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署新竹查緝隊會同新竹市政府警察局第三分局偵查隊組成專案小組，於5月13日在苗栗縣頭份市永昌街執行槍砲查緝行動，成功查獲鄭姓等2名男子涉嫌非法持有槍枝案。專案小組在嫌犯家門外苦等多時，最終趁隙攻堅，當場在臥房查獲改造槍枝及子彈。

海巡署偵防分署新竹查緝隊與新竹市政府警察局第三分局偵查隊共組專案小組，於苗栗縣頭份市永昌街查獲鄭姓男子涉嫌非法持有槍枝(海巡署提供)。

專案小組接獲情資，鎖定鄭姓男子住處常大門深鎖，不易掌握其作息。不過，經檢視鄭嫌代步機車停放在住家附近，又見住處窗戶不時有煙霧飄出，研判鄭嫌應賦閒在家，因此持續在門外埋伏等候查緝時機。

行動當日下午近4點，專案小組見嫌犯家人開門外出時，立即把握時機蜂擁而上。經向鄭嫌及家人出示搜索票後展開搜索，最終在鄭嫌臥房的床頭櫃內，查獲改造槍枝一把、子彈4發。全案訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》規定，將2名涉案男子移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

海巡署強調，將持續貫徹政府打擊不法槍枝的政策，結合各執法機關共同打擊犯罪，維護社會治安。海巡署呼籲民眾若發現可疑情事，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉。

