民宅藏毒彩虹菸廠 起出槍枝

彰檢破獲彩虹菸製毒工廠，查扣彩虹菸成品、製毒設備捲菸器等。（彰化地檢署提供，中央社）

記者吳東興∕彰化報導

彰化地檢署查出葉姓男子利用民宅作為三級毒品彩虹菸製毒工廠並暗藏槍枝，還制定員工守則企業化管理，依違反《毒品危害防制條例》起訴葉男等七人。

五十三歲葉姓主嫌因竊占案件遭通緝缺錢花用，九月底與胡姓男子約定以每月六萬元招攬人員，完成一包彩虹菸可拿到一百元報酬，平均每天可得二千至四千元。葉嫌夥同胡男等人籌組製毒集團，分別承租彰化縣伸港鄉及鹿港鎮兩處民宅，作為原料調配與捲菸加工據點，並制定員工守則以企業化模式管理。

廣告 廣告

專案小組十月二十一日攻堅鹿港據點，查獲胡姓男子等人；檢察官依據現場事證指揮警方逕行搜索上游伸港據點，當場逮獲葉姓主嫌，將該集團一網打盡，並查扣彩虹菸成品一千一百六十一支、原料四百四十三公克、手槍一枝、子彈五顆及大量製毒原物料。

另外，日籍男子林原和記七月以三十萬日圓（約新台幣六萬元）為報酬受託，從泰國入境台灣時攜帶三十九包、重約十五公斤的二級毒品大麻遭海關查獲。

林原雖認罪，但辯稱是因母親罹癌和失業才鋌而走險，法官審酌此案屬跨國走私，判處有期徒刑七年六個月，並應於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。