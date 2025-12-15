民宅變毒品分裝場！「偽裝咖啡包、茶包」市價約300萬 警攻堅逮

警方日前成功破獲一處隱身於民宅的毒品分裝工廠，逮捕27歲簡姓男子。這處分裝場外觀與一般民宅無異，無異味也無可疑人員進出，長期掩人耳目。警方經長期布線，於10日持搜索票進入該民宅搜索，當場查獲毒品咖啡包385包、毒品茶油煙27包，以及原料和封口機等證物，粗估這些成品、半成品市價約300萬元。嫌犯將毒品包裝成金色鳳梨、911等精美外觀，甚至印有「幸福的每一天」日文字樣及英文「Happiness」，企圖吸引年輕人目光並規避警方查緝。

這處毒品分裝場隱藏得極為隱密，外表與普通住宅無異，沒有特殊氣味或可疑人員進出，讓人難以察覺其中進行的不法活動。警方循線追查，最終在民宅內發現多包散裝物品，確認這裡就是毒品咖啡包的分裝場所。當警方質問簡姓男子這些物品是什麼時，他還試圖蒙混過關，聲稱只是「咖啡」，但在員警攤開查驗後，真相大白。

少年隊分隊長徐紹哲表示，他們成功破獲一處隱身於民宅內的第三級毒品分裝場，當場查獲簡姓主嫌一人，並查扣毒品咖啡包385包、毒品茶油煙27包，以及原料和封口機等證物。這些毒品包裝精美，偽裝成市面上常見的食品或新潮包裝，不僅是為了吸引年輕人，也是為了躲避警方查緝。

簡姓男子有前科，曾因轉讓毒品被移送，這次直接被查獲擁有毒品分裝場。警方粗估，現場查獲的成品和半成品市價約300萬元。所幸警方及時行動，防止這批偽裝成精美包裝的毒品流入市面，危害更多民眾的健康。這些看似精緻的包裝背後，實際上是披著幸福外衣的毒品，警方將持續向上溯源追查，徹底瓦解毒品供應鏈。

