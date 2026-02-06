民宅變火藥庫！花10萬進貨「366公斤爆竹」能毀建物 驚人畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市消防局在桃園區富國路一間民宅內，查獲違法儲存大量爆竹煙火，總重量高達366公斤，估算淨火藥量逾百公斤，宛如一座小型火藥庫，足足可以炸毀半徑19公尺內建物。消防局依法沒入送入苗栗七威合格儲存場所暫存，開立最高60萬元罰鍰的舉發單。

整起案件源於新北市警方，跨區至桃園區富國路一處民宅查緝幫派、毒品，警方攻堅進入民宅後，發現民宅內部堆放大批爆竹煙火，立即通知消防局派員前往查處，才發現民宅內部宛如小型火藥庫，也有未經認可的爆竹煙火，足足裝滿43箱，總重量高達366公斤，就連周遭鄰居都不知道，住家隔壁暗藏大量火藥。這樣的重量，足足可以炸毀半徑19公尺內建物，半徑約50公尺內建物門窗炸裂、爆炸衝擊波可達半徑152公尺，造成所有窗戶玻璃碎裂。

持有人表示想在春節期間販售獲利。（圖／翻攝畫面）

違法持有的25歲女子表示，看準春節長達9天的期間爆竹需求量大，才會購買10萬元的貨。為節省倉儲成本並牟取不法暴利，才將住處當成臨時倉庫。

各式各樣的爆竹、煙火重達366公斤，火藥量足以炸毀19公尺內的建物。（圖／翻攝畫面）

消防局第一大隊依「爆竹煙火管理條例」開立舉發單，並將現場囤積的爆竹煙火全數依法沒入，這批366公斤的爆竹將全數沒入，目前已送到苗栗七威合格儲存場所暫存，未來將銷毀。

