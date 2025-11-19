民宅起火強風助長火勢 日本九州逾170棟房屋遭波及

日本九州，昨（18）日傍晚發生嚴重火災，一棟民宅發生起火，在強風的助長下，則延燒到附近的住家和森林，有170多棟的房屋遭到波及，更造成1人死亡；而同樣是災情慘重，玻利維亞的聖克魯斯省，則因為大豪雨引發山崩，當地一個區有8成的房屋毀損，還有6人失蹤。

日本九州大分縣知名的佐賀關漁港，18日下午5時45分發生了一起民宅火災，沒想到正好當地正刮起每秒5公尺的強風，火勢竟然因此一發不可收拾，延燒到鄰近房屋和森林，甚至強勁的西北風，還把火星吹過海峽，讓1公里多外的無人島也跟著冒出濃煙。

到了深夜，整片地區陷入一片熊熊火海，至少有170棟建築遭到火舌吞噬，許多人根本來不及拿貴重物品，就逃到屋外。

日本大分市受火災影響居民指出，「聽到消防車一輛接著一輛趕來的鳴笛，我心想 『發生什麼事了？』，等我從2樓窗戶探頭往外看時，火勢已經相當猛烈。」

由於火勢太猛烈，至少有110戶、170位居民，暫時被安置到附近的公民館過夜避難。

但因為許多房屋毀壞嚴重，當地政府也開始思考，要如何長期安置受災居民。

日本大分市受火災影響居民說道，「我真的很擔心，畢竟那裡有我認識的人。」

而當地道路狹窄，連汽車都難以通行，更不用說消防車，使得滅火的難度大增。一夜過去，到了19日上午8時火勢仍未完全撲滅，但延燒面積已經高達4萬8700平方公尺。當地政府只好啟動《災害救助法》請求陸上自衛隊支援救災。

而地球另一端的南美玻利維亞，中部聖克魯斯省的薩邁帕塔市，則發生因6小時不間斷豪雨導致的山崩，當地阿奇拉社區還發生河水氾濫，有80%土地被泥石流掩埋。

目前已知約有40棟房屋被毀、上千人受災，還有至少6人失蹤。

玻利維亞聖克魯斯省省長卡馬喬表示，「根據我們掌握的報告，失蹤者是在這個地區被確認的，這裡的災損也最為嚴重，因此我們想請求市民協助我們。」

當地政府派出重型機具清理道路，民眾也忙著把家當搬出滿是泥濘的房屋。

同樣在南美，阿根廷布宜諾斯艾利斯省中部，也因為4個月來遠高於正常值的降雨，許多農田與周邊道路被水淹沒。通常到了11月，都是當地重要出口農作物黃豆和玉米的播種期，但今（2025）年卻在嚴重受災之下無法進行，當地農民都在擔心，整片淹掉的農田，將會整個季節都無法使用。