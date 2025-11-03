民宅「養豬」民眾憂防疫破口？ 鄰居：飼主幾乎都餵飼料

高雄市 / 綜合報導

高雄市楠梓區有一隻麝香豬被養在民宅外，有時候飼主還會把豬綁在路邊，由於國內爆發非洲豬瘟 疫 情，有人就擔心是否 會 造成防疫破口，雖然鄰居透露，飼主大多都是餵飼料，但是 高雄市 農業局仍然不敢大意派員清消，並且調查飼主有無違規移動豬隻情事，若是確定違法，依動物傳染防治條例，可處5萬到100萬元罰鍰。

防疫期間「移動豬隻」最高處100萬農業局火速派員消毒 ，超大一隻麝香豬躺在民宅前休息，鼻孔不停伸縮，看起來呆萌可愛，但由於爆發非洲豬瘟疫情，也引起民眾關心，附近民眾說：「對啊，牠每天幾乎都在那邊散步啊，很乖啊，牠很乖，牠叫『寶妹』，(非洲豬瘟會不會擔心受影響)，不會吧，養這麼久了，幾乎這邊的人都認識牠有些人會拿麵包餵牠。」

原來這隻麝香豬叫做寶妹，飼主當作寵物豬養在高雄楠梓區，街訪鄰居幾乎都認識，但日前政策，從10月22日開始到11月6日，豬隻禁宰禁運禁止餵廚餘，就有人擔心，是否造成防疫破口。

大樓主委說：「飼主養很久了，這隻第二隻了，之前養一隻養到過世，再抓這隻小隻的迷你豬養，剛來的時候是迷你豬，養到這麼大隻，也很多人反對，應該都餵飼料。」附近民眾說：「還好欸，我第一次見面也是有跟牠拍照，牠都在這邊啊，是阿嬤養的就很大隻，養到可以殺來吃了給牠過很爽，我第一次見面也有跟牠拍照，就放一些飼料，讓牠在這邊躺著吃飯，也沒有走來走去，因為牠也被限制在這裡。」

當地民眾透露，飼主時常帶寶妹散步，平時都是餵飼料居多，針對質疑，飼主沒有現身回應，倒是農業局不敢大意，全副武裝大陣仗來到現場，拿著清消工具，噴灑寶妹的生活範圍同時啟動調查，釐清有無違反政策情事。

因為防疫期間若是違規移動豬隻，可能違反動物傳染防治條例，可處5萬到100萬罰鍰，農業局已經要求飼主將豬隻帶回飼養場，不得外出，並持續追蹤健康情形，避免增加疫情傳播風險。

