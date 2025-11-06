民安公辦都更案 評選出爐

台北市財政局主導辦理「台北市中山區中山段四小段479地號等七筆土地公辦都市更新案」，五月公告、十一月五日完成綜合評選，最終由昇陽建設獲選最優申請人，後續將辦理議約及簽約事宜。北市財政局長胡曉嵐六日表示，今年規劃推出三件公辦都更案，其中以本案引資金額最高，總共吸引四家業者投標。

由此顯示，民間業者對大都更時代政策高度重視與認同。中山民安公辦都更案所在街廓總計近二千平方公尺，位於交通便利、生活機能成熟的中山區，基地條件良好，因為本案設有擴大基地機制，後續將由出資人全街廓整合，以提升開發效益。

北市財政局強調，今年規劃推出三件公辦都更案，皆由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，共有二件順利招商成功，另預計今年十二月再推出中山區長春段公辦都更案，邀請業界團隊踴躍提案投標，攜手共創都市再生美好未來。市府持續透過公辦都更引導民間投資，深化都市更新效益，加速建構宜居城市。