民宿業者收單後失聯 再出現突漲6000元 道歉了

一名網友表示，10月時跟朋友相約跨年出遊，找了一間台中的民宿要包棟，業者報價後他馬上回覆要訂房，也願意支付訂金，沒想到這時業者突然消失，超過一周後才回覆，但價格飆漲6000元，讓他們選擇改找其他地方，近日看到該民宿PO文攬客，氣憤地把當時的對話紀錄截圖分享到網路上，讓其他網友說服務差、價錢還這麼貴，不如直接出國。

一名網友昨（16）日在Threads發文，指出他在IG上看到一間民宿PO文攬客，但他曾在10月初詢問跨年是否有包棟房間，業者回覆18人含早餐，收費是4萬5000元，當天原PO就告知需要訂房，隔天業者要求支付訂金時，原PO也秒回詢問如何支付，沒想到業者就此失聯，一周後才稱跨年方案有調整，價格漲至5萬1000元。

原PO附上雙方的對話截圖為證，指出當時明明已經談好價錢，結果要付訂金時業者突然消失，不讀、不回訊息，過一周後突然漲價6000元，狂酸「台中優質民宿，推薦大家可以去那邊跨年」。

文章上線後吸引逾80萬名網友點閱，留言轟「台灣到底什麼時候才會讓這些亂改價的商家受到懲罰啊」、「一開始都秒回，然後要付訂金就消失，再來就漲價，笑死」、「台灣商家這樣做生意的」、「都什麼年代了，怎麼還有人要國旅」、「楓葉季去日本住公寓酒店，6個人一晚不到3400元還有溫泉泡，國旅真的好可悲」。

引起討論後，業者親上火線致歉，並解釋當時還在進行價格調整，才會先用去年的價格回覆，造成當事人不愉快、網友反感，都會虛心接受所有批評，「這次事件也讓我們正視內部流程上的不足，後續一定會確實改善，也希望這次的個別疏失，不會讓大家對國旅或其他認真經營的業者產生誤會，我們會以更嚴謹的態度把服務做好」。

