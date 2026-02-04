民宿空調出現「詭異小孔」！陸女機警報案 竟挖出偷窺攝影機

2名女子近日入住大陸四川省成都市一家民宿，赫然看見房間空調管道有一個詭異小孔，2人立即向警方報案，警方拆除空調管道，赫然發現藏有攝影機。之後警方循線逮捕2名涉嫌安裝攝影機的男子。

空調管道出現詭異小孔。（圖／翻攝新浪微博）

《極目新聞》報導，遭遇這起事件的其中一名女子，2日在網路發布影片披露，當時她們入住一間每晚約90元人民幣（約4百元台幣）的民宿，發現空調管道上有一個圓形小孔洞，覺得「有些不對勁」，於是報案。

警方到場後將空調管道拆除，赫然發現攝影機，警方隨即於3日逮捕23歲董姓男子、26歲劉姓男子，警方指出，2人趁入住民宿之機，將自製拍攝裝置安裝於空調管道內，用於偷拍他人隱私，並以涉嫌非法使用竊聽、竊照專用器材罪，將董、劉2人刑事拘留。

廣告 廣告

警方提醒，入住飯店或民宿時，應注意檢查空調、插座、煙霧報警器，等易被偽裝部位，若發現可疑情況，應立即報警。還有網友分享尋找隱藏攝像頭的方法，「住飯店關燈，用手機相機掃一掃，如果出現紅點，就可能有攝影機。」

延伸閱讀

軟體股崩跌拖累美股 台積電ADR跌1.64%、聯電挫1.89%

勞動基金前10大持股曝光！

台積電2奈米產能搶爆！黃仁勳會魏哲家後 輝達要出招了