民宿變8星級酒店？過年房價「初三1晚飆3萬」網酸爆：寧願搭帳篷也不住

生活中心／綜合報導

春節連假將至，不少民眾規劃國內旅遊，卻因住宿價格水漲船高再度掀起討論，從民宿、飯店到家庭房價格全面上揚，讓不少網友直呼負擔沉重。(示意圖／翻攝自 Pixabay)

春節連假將至，不少民眾規劃國內旅遊，卻因住宿價格水漲船高再度掀起討論，從民宿、飯店到家庭房價格全面上揚，讓不少網友直呼負擔沉重，也有人感嘆國旅愈來愈不像「旅遊」，反而成了高價消費的代名詞，相關話題近日在社群平台持續延燒，記者也實際查證發現，部分熱門縣市春節房價確實明顯偏高。

有網友近日在臉書社團「爆怨2公社」發文感嘆，「現在的民宿已經不再是民宿了..搞的好像是8星級大酒店！過年期間家庭房第一晚要6000，第二晚立馬升級至9000！真敢開價，難怪很多人都出國不願在台旅遊….」，貼文曝光後引發大量網友共鳴。

不少網友也分享自身聽聞或實際感受，直呼價格愈喊愈誇張，「甚至聽說也開一晚8000元第二天18000元第三天30000元」、「因為第二晚是最大日子..回娘家」、「過年期間去玩，一直以來都是這樣，如果不想花那麼多錢，那就是不要過年出門」，認為春節本就是旅遊高峰，住宿費用自然水漲船高。

有網友聽聞過年民宿房價「一晚8000元第二天18000元第三天30000元」(示意圖／翻攝自 Pixabay)

也有不少網友選擇乾脆不出遠門，「新年出遊，塞車住宿又貴，住家附近遊玩就好」、「我假日。就在家裡附近的景點，當天一日來回玩.吃東西就找便利商店就好，反正哪個景點都是看人，哪有什麼特別的風景，不就是人看人而已」，直言連假期間外出，不僅花錢，旅遊品質也大打折扣。

針對「國旅貴不如出國」的說法，也有網友提出不同看法，「但是你有想過機票多少錢嗎，國外住宿便宜但是機票很貴，如果經濟不允許，家裡附近景點去一去就好，還能住家裡省錢」、「很多人說不如出國玩，但是光機票也是不便宜！（那種說便宜的不就廉航、紅眼的嗎！誰給你出國旅遊搭那種飛機呀！）反正出國也沒比國內便宜！」。

國旅春節民宿住宿價格引起網友熱論。（圖／爆怨2公社）

記者實際查證，以近年民宿包棟需求最旺的宜蘭為例，初三走春期間，雙人房房價多落在7000至9000元之間，也仍有約4000多元選項；至於包棟民宿，價格則普遍落在4至5萬多元，春節期間明顯高於平日水準。

不過，仍有網友直指問題核心在住宿價格，「認同！台灣住宿實在太貴了，貴也就算了，有的是又貴又爛，不是花不起錢，而是根本就是當盤子敲！」、「不要在拿沖繩來說了聽膩了，國內旅遊就是住宿真的太扯了！尤其是假期期間！如果真要出門，只能一日遊或是自己搭帳篷」，相關討論也再度掀起春節國旅值不值得的爭論。

