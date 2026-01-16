民宿遇奧客！菸蒂亂丟床留不明血跡 業者淚訴：1晚只收1280元還被糟蹋

記者呂彥／花蓮報導

房客在房內抽菸、還把菸蒂、垃圾滿地亂丟。（圖／翻攝畫面）

花蓮一家民宿業者重新裝修新開幕，卻遇到素質超差的奧客，不僅在房內抽菸、特製的米老鼠鋼杯當菸灰缸，還把菸蒂、垃圾滿地亂丟，甚至床上出現不明血跡。業者控訴，提供最好的住宿品質，一晚只收1280元，卻遇到這樣的對待，真的覺得很難過。

網友留言表示，「只能說價格低素質低的人就多 這在全世界都通用」、「清不掉的部份可以求償吧」、「沖繩同業很感同身受，我也有遇到過，最厲害一次是在陽台發現大便，那次真的吐血崩潰」、「這不是便宜的問題，是客人的問題」、「退房前找客人一起尋房一次，檢查有沒有東西沒帶走，太髒直接要求賠償」。

業者又再留言，當時向房客求償3000元清潔費，房客一開始辯稱「是訪客所為」，還一直對空氣罵髒話，後來才很不情願的付錢，但光是床包保潔墊跟腳踏布毀損、菸味去除等工作，寧願不要這筆錢，也希望房間能不被這樣對待。

床上出現不明血跡。（圖／翻攝畫面）

房客把菸蒂亂丟。（圖／翻攝畫面）

特製的米老鼠鋼杯被當菸灰缸。（圖／翻攝畫面）

其他民宿業者表示，房客在室內抽菸和飲食是最常遇到的狀況，因此弄髒床鋪甚至毀損設施，造成後續清理十分麻煩，整組床單寢具都要替換。如果遇到濃厚菸味，可能造成一整天無法營業。最好在房客入住時，先告知相關規定，若造成後續處理困難或損失，會視狀況加收清潔費。

