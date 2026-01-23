民宿闆娘控冒用照片害負評 前房客駁：已下架

屏東一間民宿老闆娘這幾天發現，GOOGLE評論上多了好幾條環境髒亂的負評，甚至連店家聯絡電話也不是她的。（圖／東森新聞）





屏東一間民宿老闆娘這幾天發現，GOOGLE評論上多了好幾條環境髒亂的負評，甚至連店家聯絡電話也不是她的。原來前年老闆娘將民宿出租給一名郭姓男子經營，對方去年底退租後，疑似沒更改招牌和店家訊息，老闆娘氣炸，說郭男冒用他民宿打廣告，害她背了環境髒亂的負評，決定要提告。不過郭姓男子也喊冤，說只是少下架一篇臉書貼文，老闆娘就小題大作。

民宿老闆娘VS.記者：「你看我們這邊超乾淨的，（嗯，很乾淨啊），就不是像網路這樣講說髒亂。」

民宿房間不大，但是簡單明亮又乾淨，商務出差或是背包客過夜都是不錯選擇，地點更是一大優勢，因為正對面就是屏東潮州轉運站和火車站，但老闆娘很生氣，說最近店名遭冒用，生意一落千丈。

民宿老闆娘：「他已經盜用我們的那個民宿招牌，然後盜用一年，很多一聽說他住轉運站民宿，都講說那間他有住過，說那個環境很髒亂。」

老闆娘指控盜用他民宿圖片的人，就是去年跟他承租整棟民宿來經營的房客，她說2024年5月一名郭姓男子以一個月4萬跟她租民宿來經營，去年11月退租，自己出去開了三間民宿，最近老闆娘才發現，自己經營的民宿GOOGLE地圖上不僅留的是郭先生的電話，對方還在粉專上用他的民宿打廣告，老闆娘更指控對方民宿環境髒亂，負評卻都跑到她這邊來，嚴重影響她的生意。

民宿老闆娘：「你不能拿踩著踩著人家的招牌，你像吸血蟲一樣。」

民宿其他房客：「說要對簿公堂這樣子，那個太囂張了啦，他那個裡面還有涉及到一點詐騙的成分啦。」

郭男經營的民宿距離老闆娘的民宿都不遠，最近的一間距離老闆娘的民宿只有相隔一條街，被指控占人便宜郭姓男子也喊冤。

遭控前房客郭先生：「那時候她就叫我把各大平台下架，我確實都下架了，就是這個FB的，當時分享的這個過程沒有下架而已，然後就被她抓到這個把柄了，反正她這次是有點故意來，來那個的啦找麻煩這樣子，對找麻煩。」

郭姓男子認為民宿老闆娘小題大作，但老闆娘現在也上警局提告詐欺和妨害商譽，有沒有觸法只能交由法官來認定。

