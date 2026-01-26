即時中心／林耿郁報導

美國總統川普重返白宮以來，一直採取強硬的移民政策，但在明尼阿波利斯二度發生公民遭ICE槍殺案後，民眾對川普的支持度再度下滑，如今只剩39%的受訪者贊同川普的移民政策，且有高達58%的美國人認為移民及海關執法局ICE「做得太超過」，民怨持續累積中。

不挺暴行！路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新全國性民調顯示，針對川普在移民議題上的強硬處置方式，如今只剩下39%美國民眾相挺，幾乎等同於川普基本盤，較本（1）月稍早的41%再度下滑，反對者則升至53%；而這樣的支持度，是川普重返白宮以來的新低紀錄。在川普剛剛上任的2025年2月，當時有50%民眾支持他的移民政策。

執法尺度方面，高達民調顯示58%受訪者認為ICE的行動「太超過（too far）」，僅有12%認為「還不夠」，26%認為執法力道「恰當」。

政黨分布上，92%民主黨選民認為ICE行動太超過；即使是共和黨選民，也有兩成持同樣的看法。至於中立選民、無黨派傾向者，高達63%對ICE感到不滿。

槍殺美國公民！網瘋傳ICE暴行 共和黨選情遭衝擊

ICE在明尼阿波利斯槍殺美國公民亞歷克斯·普雷蒂（Alex Pretti）的影像在社群媒體瘋狂擴散，引發共和黨內部焦慮，多名政治人物面臨選民巨大壓力。

其中，角逐明尼蘇達州長的共和黨熱門候選人Chris Madel，昨（26）天宣布退出選戰，他認為ICE的流血鎮壓手段，已經對共和黨產生不利影響。

川普近日則再度轉彎，聲稱與明尼蘇達州民主黨籍州長瓦茲（Tim Walz）「理念相近」，並進行通話，希望尋求緩解局勢。

此前川普曾將明尼阿波利斯2起致死事件，歸責於民主黨不配合中央聯邦人員執法所致，司法部也曾在第二起槍擊案後，放話派出「更多中央執法人員」前往明尼阿波利斯「維持秩序」。

除了移民議題外，川普整體支持度在這波民調中再降至38%，較1月初的民調41%下降。

儘管數據下滑，川普在移民議題上的支持，仍高於前總統拜登任內的平均水平。民調顯示，37%的受訪者認為，共和黨在移民政策上更可信，民主黨則為32%，其餘受訪者表示「不確定」或「兩黨皆非好選擇」。

本次民調採線上調查方式，調查1,139名美國成年人，誤差值約為正負3個百分點。





原文出處：快新聞／民心漸失！ICE二度槍殺美公民「58%民眾不挺」 川普民調再下滑

