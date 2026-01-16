民心花露誰》你年終領多少？覺得滿意嗎？老公發給她43萬！！

年終最多領多少





快要過年了，今年大家最關心的，真的只有放假嗎？還是其實大家心裡都有一把小算盤——「今年年終到底會發多少？」這一集《民心花露誰》直接上街大膽問：有人領到3.2個月覺得很幸福，有人領年終就直接拿到43萬，工程師更分享聽過同事領到20個月的驚人數字，還有人說自己的年終其實是「老公發的」。另外也有人坦承，如果公司年終太少……「可能老娘就是不幹了」非常真實。

你會發現，不同行業、不同人生階段，對年終的期待完全不一樣，有人覺得夠用就好，有人覺得辛苦一年就是要拿回應得的，有人則幽默到不行。這些真心話，比你想像的還更貼近生活。

你今年年終領多少？覺得滿意嗎？底下留言跟我們說。

