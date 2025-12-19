民心花露誰》台灣爸媽最愛念XXX 你中了幾句？





從小到大，你是不是也被爸媽講過那些「經典台詞」？像是「我是為你好啦」、「長大之後你就懂了」聽到耳朵都快長繭，但長大後又好像真的有一點道理。本集《民心花露誰》上街問問大家，爸媽最常對你說哪一句話？

有人覺得爸媽說的話明明很煩，但長大後回頭看，好像真的沒錯。「以後出去工作就知道學生多幸福」、「這個小心一點」、「吃早餐了沒？」都默默變成讓人想家的味道。大家心裡都知道，那些嘮叨其實是關心的另一種語言，或許小時候聽不懂，但長大後某一天突然明白，原來那就是愛的模樣。

更多太報報導

民心花露誰》普發1萬「她」領最多！真相曝光全網羨爆了

民心花露誰》AI陪聊可以取代真人嗎？ 揭露你不知道的真相

民心花露誰》Netflix、Disney+、愛奇藝誰贏？台灣人其實都在看這平台！