民心花露誰》長輩逼婚催生攻勢 核彈級神回「明年不回家過年了！」

長輩逼婚催生攻勢 核彈級神回「明年不回家過年了！」





農曆過年又要到了，除了期待紅包和年夜飯，你是否也開始焦慮要面對親戚們的「靈魂拷問」大軍了呢？這集我們走上街頭，聽聽大家過年回家最怕被問到什麼問題。

從學生時期的「考哪裡？讀什麼？」到出社會後的「薪水多少？有對象沒？」甚至是結婚後的「什麼時候生小孩？」面對這些讓人尷尬又煩躁的關切，大家都是怎麼回應的呢？是尷尬陪笑、敷衍帶過，還是直接霸氣回嗆？歡迎底下留言與我們分享。

更多太報報導

民心花露誰》你年終領多少？覺得滿意嗎？老公發給她43萬！！

你想不到的職業》守護「天空」車廂的安全 揭秘貓空纜車維修員日常

民心花露誰》台灣爸媽最愛念XXX 你中了幾句？