民心花露誰》AI陪聊可以取代真人嗎？ 揭露你不知道的真相

AI陪聊可以取代真人嗎？ 揭露你不知道的真相





當你心情不好時，你會選擇跟AI聊天，還是走進諮商室找諮商心理師聊聊天呢？有些人把AI當樹洞，也有人堅持心理支持一定要真人才能給。AI在陪伴、人性與專業上的界線究竟在哪裡？這支影片帶你聽見最真實的聲音，一起思考未來人與AI的關係。

更多太報報導

【動畫說時事】抖！最強冷空氣來襲 明清晨續下探12度

【動畫說時事】SBL假球案柯旻豪重判7年 吳季穎、李其恩獲緩刑

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機