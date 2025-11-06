民心花露誰》Netflix、Disney+、愛奇藝誰贏？台灣人其實都在看這平台！

Netflix、Disney+、愛奇藝誰贏？台灣人其實都在看這平台！





想追劇、聽音樂，現在人人都有訂閱串流平台～

那你是Netflix派、Disney+派，還是愛奇藝、KKTV派呢？

有人說「我都蹭別人的帳號」！也有人願意花錢支持正版！

你是哪一種？

從娛樂、語言學習到家庭共享，一次看清大家的真實使用習慣～

快留言告訴我們：你最常用的串流平台是誰？

