民怨大噴發！「彈劾賴清德」網路連署超過530萬

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》引發爭議，藍白立院黨團除向監察院彈劾卓榮泰，19日也宣布正式提案彈劾總統賴清德。網路上有人發起「彈劾賴清德連署」活動，截至20日凌晨0時30分，有超過530萬人參與連署。

賴清德。（圖／中天新聞）

此次彈劾案源於卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的《財劃法》。國民黨團總召傅崐萁痛批，中華民國曾是亞洲第一個民主共和國，但卓榮泰宣布不副署、不執行國會通過法律，根本是毀憲亂政、踐踏民主，賴總統宛如登基稱帝，國會已無法監督這位「怪獸總統」，比昔日的袁世凱、曹錕更惡質。

藍白19日宣布彈劾賴清德。（圖／中天新聞）

民眾黨團總召黃國昌指出，為阻止賴清德成為袁世凱，避免重蹈中華民國昔日錯誤，在野黨正式提案彈劾賴總統。依照《立法院職權行使法》，將立刻啟動全院委員會審查，希望被彈劾人賴清德到立法院說明，到底誰允許總統如此專斷，甚至把台灣帶向獨裁之路。黃國昌也表示，為讓全台灣人更理解彈劾程序，將正式在全院委員會提案，到全台各縣市辦公聽會。

彈劾賴清德網站最新數據。 （圖／翻攝彈劾總統賴清德連署網站）

值得注意的是，網路上也出現「彈劾賴清德」網路連署網站，截至20日凌晨0時30分，網站數據顯示，已有超過530萬人參與連署。

