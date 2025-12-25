民怨年領600元 不如補助隔音設備

因航空噪音防制區畫設標準以村里為界線，同條巷子的住戶可能因分屬不同村里，變成一邊可領補償金，一邊卻不能領的窘境。（羅亦晽攝）

國防部4年前頒布《軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法》，依噪音防制區一到三等級發放每人每年450元到600元補償金，不少民眾認為補償金少到「有跟沒有一樣」，盼提高金額或恢復補助隔音設施。專家指出，國外很少現金補償，多採基金補助隔音設施。

國防部自民國89年實施機場航空噪音補助，補助居民施作隔音窗、門及空調設備，第一、二輪補助每棟合法建物2萬5000元，第三輪調高為每棟5萬元，但從110年8月國防部頒布《軍機場噪音防制補償辦法》後，改為現金補償。

花蓮有4鄉市共34村里可獲補償，機場附近的新城鄉北埔、大漢、嘉里、嘉新、佳林及康樂村屬三級防制區，但居民都認為太少。嘉新村陳姓民眾直言，「1年每人給600元能做什麼？」他一家四口1年獲2400元，施作1扇隔音窗要1500元，1年最多只能做1.5扇，透天住宅至少10扇窗，不如恢復補助隔音設備。三級防制區的花蓮市國福里林姓婦人也說，若要裝隔音設施，至少要在600元後面加個0才合理。

另位村里長坦言，有些沒列入防制區的住戶也飽受戰機噪音困擾，國防部不如擴大補助，把經費直接建設村里，全面照顧較無爭議。

曾協助民航局針對機場噪音補助修法的律師黃碧芬說，我國軍民用機場規範不同，當初依《噪音管制法》訂定補助辦法，會到機場周遭實地測量，依噪音分貝分三級補助。國外也有軍用機場噪音補助制度，像我國直接補償現金的不多，美、英有專業法規及指標測量機場噪音，並以基金補助居民隔音設施，民眾想拿現金補償就需訴訟，如日本沖繩的嘉手納美軍基地，居民曾因噪音控告日本政府，最後法院判日本政府付巨額賠償。