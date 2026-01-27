民怨林口小熊公園砍樹 新樹移地種

新北市林口區文化一路與仁愛一路口附近的林口社區運動公園又名小熊公園，近期有居民反映，遊戲區旁原有的大樹在去年風災中傾倒後遭伐除，至今未重新補植，加上公園對面人行道上的行道樹也陸續被砍，導致遮蔭不足，擔心夏季高溫來臨，民眾缺乏可乘涼的空間。對此，林口區公所表示，基於安全先行伐除，將改評估其他適合場域補植。

居民則指出，若補植作業延宕至颱風季才進行，恐使新植樹木難以承受風雨，反而增加傾倒風險。期盼相關單位能更積極規畫地方綠美化，兼顧安全與生活品質。

林口區公所表示，公園內該棵大樹於去年10月間因風災傾倒，基於安全考量先行伐除。經與廠商評估後發現，原位址因樹根盤根錯節，且範圍延伸至鄰近遊戲區設施地面下方，若重新種植需大規模開挖，不僅經費龐大，也須封閉遊戲區，因此暫不適合原地重種，將改評估其他適合場域進行補植。

至於社區前人行道上4棵樹齡近50年的茄苳樹日前遭砍一事，經現場了解確認樹木位於社區退縮空間，屬社區私有財產，並非公有行道樹，經測量也未違反樹木保護相關法規，後續將另行召開會議研議。

國民黨議員蔡淑君表示，小熊公園內目前已種植不少樹木，但仍需保留足夠的草地活動空間，已請公所協助盤點園區現況，評估是否仍有區域可進一步規畫植樹，提供民眾更多綠意與遮蔭環境。

國民黨議員陳明義說，看到健康茂密的行道樹被直接砍除，令人感到不捨，已請市府進一步了解。他也提到，雖屬私人財產，仍應確認是否符合相關規定，期盼未來能在專家協助下，針對行道樹全面健檢、列冊追蹤，提升整體樹木管理品質。