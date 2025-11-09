民怨機車停車格被垃圾掩埋 基市府：必要時依法裁處

基隆市 / 綜合報導

位在基隆仁愛區的崁仔頂 魚 市，是許多在地居民與遊客買新鮮海產的地方。但有騎士把機車停在附近、畫有停車格的停車區，今(9)日凌晨3點多要騎車時發現，整台車全被 魚 市的保麗龍箱和垃圾掩埋，除了臭氣沖天，還得自己移開箱子和垃圾。而附近居民也表示這樣的亂象是長期以來的問題。對此基隆市府也回應，對疑似不當棄置的行為會先勸導，必要時依法裁處。

鏡頭往前推往後退，拍到的是滿滿保麗龍箱，而騎士的機車就被埋在裡面，茫茫箱海中，只看得到黑色龍頭若隱若現，讓車主氣壞了，直言真的是被掩埋，民眾把車停在，基隆崁子頂漁市旁的機車停車場，今(9)日凌晨3點多要騎車時發現，自己愛車被埋在箱堆中，不只臭氣沖天，還得自己一個人動手移開箱子垃圾，才能騎車。

非當事民眾說：「應該一般人都會很不爽吧，而且這邊崁子頂漁市，他們有自己的那個類似自治會那種組織啊，應該是那個可以來處理吧。」實際到民眾停車的地方，停車區寬敞也有畫設停車格，距離漁市只有短短約140公尺，對比來看，平常乾乾淨淨有停車格可以停車，但漁市收攤前，附近都會堆滿空箱和垃圾，要到收市才會集中到保麗龍集中區，也因此掀起民怨。

非當事民眾說：「保麗龍(箱)是他們(漁市)沒辦法去處理啦，本來就有那個垃圾不落地的那個政策，(環保局)有貼(公告)啊。」實際致電漁市負責人員，在截稿前尚未取得回應，而市府表示，必要時會依法裁處，基隆市府副發言人林廷翰說：「崁子頂漁市的環境整潔，是市府長期以來關注的重點，那對於疑似不當棄置的行為，市府將先行勸導，必要時將依法進行裁處。」

環境整潔是是市府關注重點，但居民表示，漁市附近堆積垃圾是長期問題，喊話從根本解決終止亂象。

