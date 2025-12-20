民怨沸騰！彈劾賴清德連署最新進度超過「蔡英文當選票數」

藍白立院黨團19日上午正式宣布，啟動對總統賴清德的彈劾案。與此同時，網路上也出現「彈劾賴清德」的連署活動，相關網站數據顯示，目前連署進度已超越過總統蔡英文的當選票數。

賴清德。（圖／中天新聞）

截至20日下午3點20分，「彈劾賴清德連署活動」網站的數據顯示，連署份數已超過蔡英文2016年當選總統時689萬4744票。該網站也貼出公告，「感謝台灣人民，彈劾賴清德的連署人數，已超蔡英文的當選票數，也超過預定的伺服器容量，連署成功的第一步，就是彈劾賴清德的第一步，你的連署更是挽救台灣的一大步，接下來還會有需要各位的地方，敬請耐心等候，台灣感謝你。」

廣告 廣告

藍白宣布啟動彈劾賴清德。（圖／中天新聞）

不過，因為該網站沒有驗證機制，有網友發現可重複填寫，代表這個網站並非嚴謹的連署收集系統，更像一個流量計數器或宣傳工具。

「彈劾賴清德連署活動」最新進度。（圖／翻攝彈劾賴清德聯署活動網站）

針對在野黨的彈劾行動，總統府發言人郭雅慧回應，在野黨所採取的這些大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重。

延伸閱讀

北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

北市隨機殺人案檢討 賴清德：強化快打部隊、佈建反恐警力

北捷殺人案後台北馬照辦！早餐跑破萬人 最高標準維安