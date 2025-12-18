民怨沸騰！網路連署彈劾賴清德破百萬 蔡正元爆一度當機

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白今天(18日)在司法法制委員會移請監察院彈劾；民眾黨立院黨團總召黃國昌預告，將在院會提出彈劾總統。前立委蔡正元表示，民眾黨發起要彈劾賴清德、卓榮泰移送監察院彈劾，然後再來準備發動群眾，這操盤手法非常好。今天早上他們在LINE上面發起彈劾賴清德的連署，他看到時已經突破100萬人，還搞到當機。

蔡正元今(18日)在《中天辣晚報》節目中表示，有關賴清德、卓榮泰獨裁破壞民主的行為，這次民眾黨表現很好，今天早上發起要彈劾賴清德的消息，而且要把卓榮泰移送監察院彈劾，這兩件彈劾案同步進行。他覺得，第一步走對了，因為在跟執政黨對抗時，要先想一個本錢比較輕，且讓執政黨付比較重的代價，這就是不對稱作戰。

蔡正元接著表示，不是一開始就馬上發動群眾，累得半死，結果卓榮泰躺在家裡睡覺，不划算。所以先發起這兩個彈劾案，作為輿論的一個槓桿，然後再來準備發動群眾，這操盤手法非常好。

蔡正元指出，今天早上他們在LINE上面發起彈劾賴清德的連署，他看到時已經突破100萬人，還搞到當機。他覺得黃國昌表現不錯，他們的幕僚思考動作也很快，這一點國民黨要加油，就是對一個政治狀況的反應。因為時間不等人，如果讓賴、卓兩人到處去宣傳在野黨獨裁，像國民黨主席鄭麗文講得不錯，她說「就如同男人不會生小孩，在野黨根本沒有辦法獨裁」。因此，我們要採取行動，兩黨一起努力加油。

