民怨炸鍋！補充保費新制急踩煞車 石崇良曝下一步

補充保費構想遭政院急踩煞車，石崇良強調出發點都是希望讓健保財務能永續經營、照顧更多弱勢民眾，後續也將持續蒐集意見、凝聚更多社會共識。（圖：衛福部臉書）

健保署研擬收取健保「補充保費」，並將租金、利息和股利改採「年度結算制」，引發民怨沸騰，迫使行政院出面急踩煞車、指示衛福部「暫緩規劃」，衛福部長石崇良今天（7日）強調，出發點都是希望讓健保財務能永續經營、照顧更多弱勢民眾，後續也將持續蒐集意見、凝聚更多社會共識。（張柏仲報導）

石崇良引用研討會上前健保局總經理張鴻仁所撰寫的書名「健保不能倒」，強調所有政策的出發點，都是希望讓健保財務能夠永續經營，穩健照顧更多的民眾和弱勢，讓我們健保精神：「互助互利、量能負擔」的概念能夠延續下去。當然在設計過程中還需要更多的討論與社會共識，所以衛福部還是會持續向大家收集意見，凝聚更多的共識後，為健保的穩健永續發展繼續努力。

被問到這項政策公布前是否有跨部會溝通討論？石崇良說部內不斷為健保財務做研析，討論過程當中當然與許多財經專家都討論過，這起事件也有一點出於偶然，是在媒體專訪過程中披露，事實上還沒有正式進入部內的法制作業程序，如果進入程序就一定會有跨部會討論，也一定會對外舉行公聽會。

至於未來的推動方向及時間軸，石崇良則重申健保的財務確實是有改革的必要，因此相關議題的討論也會不斷持續進行；也正是因為健保改革從來沒有停過，才能夠延續至今30年，要再繼續往下走，當然也必須繼續討論。他強調為了不要讓許多誤解以訛傳訛擴大，才會決定先清楚讓民眾瞭解：現階段只是在討論過程，並不是一個已經形成的既定政策，也讓大家放心。