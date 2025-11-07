民怨炸鍋！補充保費新制急踩煞車 石崇良曝下一步
健保署研擬收取健保「補充保費」，並將租金、利息和股利改採「年度結算制」，引發民怨沸騰，迫使行政院出面急踩煞車、指示衛福部「暫緩規劃」，衛福部長石崇良今天（7日）強調，出發點都是希望讓健保財務能永續經營、照顧更多弱勢民眾，後續也將持續蒐集意見、凝聚更多社會共識。（張柏仲報導）
石崇良引用研討會上前健保局總經理張鴻仁所撰寫的書名「健保不能倒」，強調所有政策的出發點，都是希望讓健保財務能夠永續經營，穩健照顧更多的民眾和弱勢，讓我們健保精神：「互助互利、量能負擔」的概念能夠延續下去。當然在設計過程中還需要更多的討論與社會共識，所以衛福部還是會持續向大家收集意見，凝聚更多的共識後，為健保的穩健永續發展繼續努力。
被問到這項政策公布前是否有跨部會溝通討論？石崇良說部內不斷為健保財務做研析，討論過程當中當然與許多財經專家都討論過，這起事件也有一點出於偶然，是在媒體專訪過程中披露，事實上還沒有正式進入部內的法制作業程序，如果進入程序就一定會有跨部會討論，也一定會對外舉行公聽會。
至於未來的推動方向及時間軸，石崇良則重申健保的財務確實是有改革的必要，因此相關議題的討論也會不斷持續進行；也正是因為健保改革從來沒有停過，才能夠延續至今30年，要再繼續往下走，當然也必須繼續討論。他強調為了不要讓許多誤解以訛傳訛擴大，才會決定先清楚讓民眾瞭解：現階段只是在討論過程，並不是一個已經形成的既定政策，也讓大家放心。
其他人也在看
補充保費...醫師要石崇良「混日子就行了」 喊：石頭沒有選票硬！
精神科醫師沈政男今(7)日在臉書針對補充保費發表看法，他寫道「新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是：在當今政治氛圍之下，啊你就做不了什麼事啊！」中天新聞網 ・ 1 小時前
健保補充保費新制喊卡！中經院院長嘆：政治人物別再只喊「不能倒」
連賢明昨在臉書粉專發文指出，他在準備翌日於台灣醫務管理協會的報告時，看到1則關於衛福部部長石崇良推動補充性保費改革的新聞。根據報導，石崇良計畫將現行「即時就源扣繳」的制度，修法改為「年度結算」，但仍維持2萬元的起徵下限，並優先針對利息、股利及租金所得開始實...CTWANT ・ 4 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 22 小時前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 1 天前
擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族
衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。行政院發言...CTWANT ・ 21 小時前
健保補充保費改累計制被罵翻急喊卡！石崇良：只是構想
健保補充保費改採總額制，每年「累計」2萬就要收2.1%補充保費，引發民眾反彈，政院昨（6日）晚緊急喊停，對此衛福部長石崇良表示，修法還只是在構想階段，還沒有正式啟動，也就是還沒有正式進入到法制作業的程序，但也不是沒有經過討論，而是還沒有到那個階段。中天新聞網 ・ 1 小時前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 小時前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 7 小時前
黃捷開砲打中央！痛批健保補充保費新制「拿散戶開刀」
衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，不料引發強烈反彈，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩，包括綠委黃捷也發文開砲。中天新聞網 ・ 13 小時前
補充保費新制喊卡！中經院長嘆：都說健保不能倒 但漲保費不要找我
[Newtalk新聞] 衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息與股利1年累計逾2萬元，研議收取2.11%補充保費，消息一出引來反彈，遭批拿散戶開刀，行政院卓榮泰院長昨晚指示衛福部暫緩規劃。中經院院長連賢明表示，這些抱怨其實都是可預期的，也反映出健保財務改革的困難。他感嘆，台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。 衛福部長石崇良擬改革補充性保費，規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。消息一出，果然怨聲連連，許多股民抱怨政府。 連賢明表示，這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。關於這次改革他有兩點評論，第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度: 一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計新頭殼 ・ 1 小時前
健保補充保費改革炸了！ 政院：不會為難小資族
衛福部研擬健保3大改革，將租金、利息和股利改採「年度結算制」，凡是利息或股利收入1年內累計超過2萬，就要收取2.11%的補充保費，估計可增加健保財源100億到200億元。卻點燃大批網友怒火，痛斥定存利中廣新聞網 ・ 20 小時前
稱「補充保費」遭誤解 石崇良：健保不能倒！沒想過位子不保
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良拋出明年要修法改革現行健保「補充保費」收取方式，其中利息、股利、租金三項目擬改採「年度結算制」，衝擊多達480萬人，引發民意強烈反彈，讓行政院出手喊停，政策僅一天就急轉彎，石崇良今（7）日仍強調出發點是為了健保不能倒，至於擔不擔心部長位置不保？他笑說「從來沒有想過啦」、「去留從來不在我心中」，表示只想做...匯流新聞網 ・ 2 小時前
健保補充保費新制惹議 政院：還在廣納意見階段 絕不為難小資族
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發許多小資與中產階級反彈。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
健保補充保費徵收 台大院長回應
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革。但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。台大醫院院長余忠仁表示，其實對健保而言，若是可以保持穩定的政策，就可以繼續執行。健保補充保費原...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
補充保費拆彈「瞄準高所得者」 專家：不能放任健保兆元漏洞
補充保費爭議持續延燒，衛福部長石崇良6日親自出面，表示將研究如何讓小資族保有小確幸。對於此議題，健康經濟學專家與消費者保護團體提出不同看法，共同呼籲正視健保財務缺口問題。中天新聞網 ・ 1 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
健保是政治！精神醫提醒石崇良「賴政府要選票」：混日子就可以了
衛福部研議健保「補充保費」新制，將利息、鼓勵、租金擬採「年度結算」，引發社會反彈，因此行政院昨（6）日晚宣布暫緩。對此，精神科醫師沈政男忍不住酸，衛福部長石崇良雖想大刀闊斧，挽救健保與醫療，但健保其實是政治，而賴清德政府在連任危機下只看「滿意度」、重選票，因此他認為，石崇良「一直到2028都不可能有什麼作為，混日子就可以了」。中時新聞網 ・ 1 小時前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 1 天前
補充保費改革重傷小資族！門檻將做區隔？石崇良：研議保有「小確幸」
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；外界關心的「兼職所得」項目，將不納入此次修法範圍。他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
補充保費未與其他部會研商 醫改會批評
[NOWnews今日新聞]衛福部針對健保補充保費提出修法3大方向，包括「年度結算」、「扣繳上限調整」、「獎金課徵門檻下修」。台灣醫療改革基金會指出，衛福部今（6）日所回應的修法方向，雖然請教許多財務專...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前