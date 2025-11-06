民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停
衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。昨天中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔七小時。
石崇良是本周二接受媒體專訪，調整補充保費構想在周三正式刊登。經過一天的發酵後，輿論炸鍋，就連民進黨自家人都接到不少抗議電話。
石崇良：未溝通金管會
為了滅火，行政院發言人李慧芝昨天上午表示，政府積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度尚在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。
石崇良親上火線，在昨天中午舉行臨時記者會，他坦承相關政策尚在研議中，事前曾詢問過數位財經專家，但未正式與金管會溝通。至於房東未報稅、地下經濟所得如何收取？他說，涉及稅制公平性與所得申報問題，將與財政部研商，強化銀行、券商與租金資料勾稽。
石崇良說，修法是考量到年輕族群，因為台灣面臨超高齡化、少子化，健保永續發展必須追求財務的公平合理，目前健保收入高達七成五來自一般保費，以薪資工作者繳費為主，補充保費只占百分之九，因此檢討付費公平性及財務結構。
石崇良表示，國內勞動力人口自二○一五年的一千七百萬人，逐年下降，若純粹以薪資保費為來源，健保將會愈來愈辛苦，並加重薪資所得者負擔，若不修法增加補充保費，就要調一般保費費率，這也會影響小資族。他說，為了保費收取的公平性，「謝謝高股息、 高股利者貢獻」。
政院要求廣泛聽取意見
針對外界不滿聲浪，石崇良說，只要講健保費相關政策，總會有很多不同聲音，但改革寧可早做，不要到不得已的時候才做，屆時影響更大，至於開徵金額門檻，會再討論，讓小資族保有小確幸的方法。
金管會官員說，看到衛福部相關版本內容會再進一步了解，看是否會對股民產生影響，再做適當交流。
綠營人士指出，理解健保制度改革迫在眉睫，肯定石崇良改革決心，但拋出政策前，該做好黨內溝通、社會溝通，就不會演變成部會、立委「看報才知道」的窘境，還讓民眾留下賴政府不溝通、不接地氣的印象，對執政團隊絕非好事。
由於民意反彈，加上黨內有怨言，政策緊急喊卡。李慧芝昨晚強調，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段；卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。
