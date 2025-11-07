民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」
記者簡浩正／台北報導
衛福部政策急轉彎。衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。昨日中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。衛福部次長林靜儀也表示，維持健保財務穩健是任務，會廣徵社會意見，審慎評估。
石崇良本週二時接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。
不過此舉引發股民、勞工等族群甚至包租公抱怨。衛福部長石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實量能負擔、公平付費，「謝謝高股息、 高股利者貢獻」。不過他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。
不過，民怨這把火似乎越燒越旺，加上綠營黨內也傳有怨言。行政院發言人李慧芝昨晚強調，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段；卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。
衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。
衛福部次長林靜儀對此也在臉書發文表示，健保改革是必須，尤其高齡少子女化的未來，挑戰甚鉅。會全面從使用端、分配端與財務端多方的作為來處理。維持健保財務穩健是任務，會廣徵社會意見，審慎評估。
網友也在下方留言：「認同要維持健保財務穩健，但不應該是隨便找錢來補，完全不合理」、「支持改革但就從中配依親與外國人改起，那些繳不到一年或依親而可以使用，對我們很不公平.」、「請政府先把依親中國人濫用健保的黑洞堵住，不然再怎麼改都沒有用」。
更多三立新聞網報導
健保補充保費改革 衛福部強調研議中、暫停爭議規劃
補充保費制度引發存股族擔憂 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃
「謝謝高股息者貢獻」健保補充保費改革挨轟！「8大QA」怎麼算一次看懂
石崇良沒溝通！補充保費改革存股族憂心 金管會：會再了解
其他人也在看
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 20 小時前
健保補充保費新制喊卡！中經院院長嘆：政治人物別再只喊「不能倒」
連賢明昨在臉書粉專發文指出，他在準備翌日於台灣醫務管理協會的報告時，看到1則關於衛福部部長石崇良推動補充性保費改革的新聞。根據報導，石崇良計畫將現行「即時就源扣繳」的制度，修法改為「年度結算」，但仍維持2萬元的起徵下限，並優先針對利息、股利及租金所得開始實...CTWANT ・ 2 小時前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 1 天前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 5 小時前
補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率
健保專家說，徵收補充保費，改採年度計算，宛如家戶總所得的縮影，看似公平，有錢的人必須多繳一些保費，但這只是枝微末節，健保收入僅增多100多億元，無濟於事。為求公平，應從調整一般保費費率，並減少醫療浪費等重點著手改革。聯合新聞網 ・ 1 天前
擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族
衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。行政院發言...CTWANT ・ 19 小時前
黃捷開砲打中央！痛批健保補充保費新制「拿散戶開刀」
衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，不料引發強烈反彈，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩，包括綠委黃捷也發文開砲。中天新聞網 ・ 11 小時前
健保補充保費改革炸了！ 政院：不會為難小資族
衛福部研擬健保3大改革，將租金、利息和股利改採「年度結算制」，凡是利息或股利收入1年內累計超過2萬，就要收取2.11%的補充保費，估計可增加健保財源100億到200億元。卻點燃大批網友怒火，痛斥定存利中廣新聞網 ・ 18 小時前
「謝謝高股息者貢獻」健保補充保費改革挨轟！「8大QA」怎麼算一次看懂
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
二代健保補充保費改革惹民怨 政院：卓榮泰指示暫緩具爭議規畫
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等惹議。行政院發言人李慧芝今天（6日）晚間指出，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規畫、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
補充保費未與其他部會研商 醫改會批評
[NOWnews今日新聞]衛福部針對健保補充保費提出修法3大方向，包括「年度結算」、「扣繳上限調整」、「獎金課徵門檻下修」。台灣醫療改革基金會指出，衛福部今（6）日所回應的修法方向，雖然請教許多財務專...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 1 天前
健保研議新制！利息股利「年領」逾2萬恐繳補充保費，扣繳上限也調高？
衛福部長石崇良6日指出，衛福部2026年將研擬健保補充保費改革方案，利息、股利、租金等1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，未來還可能做出哪些改革？ 衛福部長石崇良在記者會上表示，健保要永續發展，財務結構上必須尋求公平合理。目前健保保費75%來自一般保費收入，主要來自工作薪資所得，補充保費則佔9%，並非多數。 哪6類所得，可能被扣補充保費？ 目前須繳交健保補充保費的所得項目，可分成6類：獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得。 健保研擬3大改革，如何影響補充保費？ 根據石崇良的發言，健保研擬中的3大改革方向如下： 1.單筆徵收上限提高至5,000萬元：針對6類要收補充保費的收入（獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得這），現在最多單筆以1,000萬元計算，超過者不計。未來可能將把天花板拉高到5,000萬元。這部分預計影響1,000人，增加6億健保收入。 2.獎金起徵點一致：目前補充保費以當月投保金額4倍來起徵，可能會產生公平性的問題。石崇良舉例，若每月投保薪資為10萬元，單筆獎金超過40萬元以上，才需繳納補充保費；月薪3萬元者，則獎金超過12萬康健雜誌 ・ 16 小時前
補充保費新制踩煞車 連賢明嘆：健保改革已經很久不面對
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費。事件引發外界關注，行政院6日晚間則宣布暫緩，不過，中經院院長連賢明感慨表示，台灣對於健保財務改革「已經很久不面對」，他也點出此次改革的兩點評論。中時財經即時 ・ 1 小時前
新增480萬人被扣健保補充費？ 行政院暫且停看聽：絕對不會為難小資族
受到中配依親、高齡化社會等因素影響，健保財務負擔沈重，每年缺口達9百億元。衛福部信傳媒 ・ 18 小時前
稱「補充保費」遭誤解 石崇良：健保不能倒！沒想過位子不保
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良拋出明年要修法改革現行健保「補充保費」收取方式，其中利息、股利、租金三項目擬改採「年度結算制」，衝擊多達480萬人，引發民意強烈反彈，讓行政院出手喊停，政策僅一天就急轉彎，石崇良今（7）日仍強調出發點是為了健保不能倒，至於擔不擔心部長位置不保？他笑說「從來沒有想過啦」、「去留從來不在我心中」，表示只想做...匯流新聞網 ・ 25 分鐘前
補充保費改革「翻倍」挹注健保 石崇良：寧可早做別等到萬不得已
衛福部預估，若補充保費改革順利推動，健保收入可望「翻倍」成長，外界憂心是否重演1989年「證所稅」風暴、衝擊股市。衛福部長石崇良強調，健保制度已邁入30年，社會結構早已改變，過去主要依賴薪資所得，如今資本利得占比上升，改革正是為了讓財源分擔更公平。自由時報 ・ 18 小時前
二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。鏡報 ・ 20 小時前
政院急喊卡！二代健保補充保費爭議多 李慧芝：目標繳納制度更公平
即時中心／廖予瑄報導有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩此項具爭議的規劃，並強調「政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。」民視 ・ 13 小時前