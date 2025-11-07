民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」

記者簡浩正／台北報導

衛福部政策急轉彎。衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。昨日中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。衛福部次長林靜儀也表示，維持健保財務穩健是任務，會廣徵社會意見，審慎評估。

對於補充保費新制暫緩，林靜儀表示，維持健保財務穩健是任務，會廣徵社會意見，審慎評估。（圖／衛福部提供）

石崇良本週二時接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。

廣告 廣告

不過此舉引發股民、勞工等族群甚至包租公抱怨。衛福部長石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實量能負擔、公平付費，「謝謝高股息、 高股利者貢獻」。不過他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。

不過，民怨這把火似乎越燒越旺，加上綠營黨內也傳有怨言。行政院發言人李慧芝昨晚強調，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段；卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。

衛福部次長林靜儀對此也在臉書發文表示，健保改革是必須，尤其高齡少子女化的未來，挑戰甚鉅。會全面從使用端、分配端與財務端多方的作為來處理。維持健保財務穩健是任務，會廣徵社會意見，審慎評估。

網友也在下方留言：「認同要維持健保財務穩健，但不應該是隨便找錢來補，完全不合理」、「支持改革但就從中配依親與外國人改起，那些繳不到一年或依親而可以使用，對我們很不公平.」、「請政府先把依親中國人濫用健保的黑洞堵住，不然再怎麼改都沒有用」。

更多三立新聞網報導

健保補充保費改革 衛福部強調研議中、暫停爭議規劃

補充保費制度引發存股族擔憂 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃

「謝謝高股息者貢獻」健保補充保費改革挨轟！「8大QA」怎麼算一次看懂

石崇良沒溝通！補充保費改革存股族憂心 金管會：會再了解

