民怨車停家門口被開單 桃市議員批：根本在搶錢

市議員李光達議會質詢警方執法過當問題，警察局長廖恆裕表示，若有不當會加強教育訓練。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今進行市政總質詢，議員李光達抨擊基層員警已經變調，除了拚命開罰單充實市庫外，對民眾的態度也是高高在上，網路流傳一張外送員向員警下跪請求不要開單照片，嚴重打擊警察形象，此外桃園也有員警對違規停車開罰，竟然放話「沒有錢買停車位就不要開車」，甚至連晚上車子停在自家門口也要開單，部分員警執法已遠離初衷。

李光達說，這幾年國家交通違規罰款倍增，形同向民眾搶錢，好不容易普發現金一萬元，又被國家要了回去，據他所知罰單收入至少有75％進入市庫，員警也有24％獎金，難道員警都是為了獎金拚命。

財政局長歐美鐶、主計處長林世杰回應的確75％進入市庫，但警察局長廖恆裕說明，罰款增加主要是因為科技執法，員警執法獎金已經取消，至於員警執行態度不佳問題，會加強教育訓練。

李光達也提到，大部分員警都是好的，但也有員警自我膨脹的非常厲害，動輒要盤查民眾證件，還質疑長得不像，只是警方口卡的照片至今少說也有2、30年，真不知道警方是如何判斷，還有員警執勤動輒要民眾立正站好，真不知道誰給警察這麼大的權力。

警方會後表示，外送員向員警下跪請求不要開單照片，應該是外縣市員警所為；另廖恆裕也提到，自家門口停車開單主要是逆向行駛。

