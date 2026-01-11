民怨難伸 中國網友藉戒菸及馬杜洛被捕拐彎表不滿

（中央社台北11日電）在中國經濟疲弱引發社會怨氣，以及日趨嚴厲的網路言論管制下，中國民眾改以拐彎抹角的方式，上網隱諱或半隱諱地表達不滿，甚至挑戰官方敘事。像是近來發起的「5000萬人戒菸」，以及美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後引起迴響的「老特（指川普），有大活接不接」等，都是顯例。

以拐彎抹角方式發文表達不滿的手法，在中國網路上行之有年，被傳誦多年的顯例，就是「蔣介石是民族罪人」一語。表面上，此語是在辱罵已故總統蔣中正，符合中共建政後的敘事，實際上隱喻的卻是蔣中正丟失中國大陸，讓中共得以建政，成了「民族罪人」，骨子裡辱罵的，其實是中共。

COVID-19疫情結束後，中國經濟未如預期般恢復，反而趨於疲弱，但官方對網路言論的控制不減反增，讓一般民眾積累不少怨氣無處宣洩。於是，有時藉由對層級不高的官方敘事表達異議，以宣洩不滿。像是日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後，新疆警方發布的「不要去日本」短片，就被眾多中國網友罵到黯然下架，算是網友集結發力的少數成功案例。

但更多的情況，則是藉由隱諱或隱喻，被稱為「陰陽怪氣」的方式，拐彎抹角地表達不滿，近來發生的「5000萬人戒菸」事件，就是一例。

綜合中國網路訊息，2025年12月間，一篇中國菸草系統退休官員每月可領高達人民幣約1.9萬元（約新台幣8.6萬元）退休金的文章，以及1名年僅18歲、父母在菸草國企任職的年輕人，自稱每月生活費達20萬元、家裡有7到8戶房子、全身配戴名牌的短片，頓時引爆許多中國網友的怒火。

一些有抽菸的中國網友，日前就在網路上號召今年元旦起「5000萬人戒菸」運動，還喊出「不要再供養那幫孫子了」的口號，瞬即獲得眾多共鳴。部分網友紛紛表達

，「為了不養這幫孫子，戒菸」、「中國菸草，聽好了，今天起你賺不到老子一分錢，老子戒菸了」、「我兜（口袋）裡緊巴巴的，還抽菸供你揮霍？沒門」等。

此外，美國總統川普（Donald Trump）日前下令派兵進入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦一事，在中國官方的主流敘事中，美國及川普被形容為「加勒比海盜」、「新帝國主義」、「違反國際法」及應被譴責的一方。

然而，一些中國網友卻在官媒相關報導下方，以隱諱方

式表達希望在中國複製馬杜洛模式。其中一則寫著「老特（指川普，中國譯為「特朗普」），有大活接不接？」的留言，獲得逾萬人按讚；其他網友也跟著說，「老特這大活幹成功了，一定名留史冊」、「這活要是成功了，絕對超過華盛頓」、「如果....老特先生會來幫忙嗎」；有網友則說「特：你們都不動，我怎麼幫？」。

有分析指出，在中國經濟不振，官方迄今未能拿出一般民眾有感的施政下，中國民眾對官方的敘事越來越不領情。但又囿於嚴厲的網路言論管制，部分民眾於是採用拐彎抹角的方式隱諱地表達不滿，偶爾也直白地選擇風險較低的官方敘事「衝塔（直接挑戰官方敘事）」，顯見民怨已不容小覷。（編輯：邱國強/朱建陵）1140111