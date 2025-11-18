民意基金會／逾5成不滿賴清德 游盈隆：連5個月顧人怨

台灣民意基金會調查發現，有50.2%的國人不贊同賴清德總統處理國家大事的方式。（圖：總統府提供）

賴清德總統上任至今近1年半，台灣民意基金會今天（18日）公布最新民調，37.9%基本上贊同處理國家大事的方式，50.2%不贊同，不贊同比贊同多12.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，賴清德已陷入執政困境一連5個月，他的聲望處於緩慢復甦狀態，但仍深陷執政困境，短期內要想回升到大罷免大失敗前的狀況，需要九牛二虎之力才行。

民調詢問：「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：10.2%非常贊同，27.7%還算贊同，24.5%不太贊同，25.7%一點也不贊同，8.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。

廣告 廣告

換句話說，20歲以上台灣人，近3成8基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，5成不贊同，不贊同比贊同多12.3個百分點；就連鐵票倉「雲嘉南」不滿意度也以44%高過滿意的43%。

游盈隆表示，從長期趨勢看，賴清德上任一年半，過去5個月是他聲望開始走下坡，民怨急遽飆高，最惹人怨的時刻。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連5個月，大罷免大失敗無疑是造成這個現象的單一最重要因素。賴清德總統聲望，從8月到11月，從33.3%到37.9%，只爬升4.6個百分點，相當艱辛；同時，民怨從8月的54.4%到11月的50.2%，只下降4.2個百分點，相當緩慢。何時能夠脫離執政困境？從目前各種跡象看來，是一個很大的問號。

這份民調由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是11月10至12日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。