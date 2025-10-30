民意大逆轉、參議院不挺川普？美國民調：53%美國人支持與北京接觸與友好、反對加徵中國關稅

睽違六年、美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」，今天上午在韓國釜山的金海國際機場登場。而除了美國多位智庫學者開始提出「棄台論」外，與此同時，也有美國的研究機構發現，美國民眾對於川普關稅和中國的看法，已經產生了重大的逆轉。一項最新的美國民調顯示，現在大多數美國人反而希望美國能夠與中國合作。

美國民意出現「大轉彎」？

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，總部設在美國芝加哥的無黨派智庫「芝加哥全球事務委員會」（The Chicago Council on Global Affairs ）的調查顯示，53%的受訪者認為，美國應該與北京進行友好合作與接觸，而不是積極限制其全球影響力。這一比例遠高於去年調查中的40%。此外，有多達66%的民主黨支持者贊成與中國接觸，這種傾向仍明顯高於共和黨支持者的33%。

根據該機構7月18日至30日所進行的民調，自2020年該委員會提出這個問題以來，首次出現有多數美國人，也就是54%的受訪者，反對美國對中國商品徵收更高的關稅。在民主黨支持者中，反對者佔到81%，沒有特定政黨傾向的人士中佔58%，而共和黨支持者中，支持提高關稅的比例為67%。

2025年10月30日。美國總統川普（Donald Trump，左）和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場會晤前握手合照。（AP）

CNBC也報導，美國參議院在週三晚間以50比46的投票結果，阻止了川普對加拿大徵收關稅。此前美國民主黨團曾利用立法工具，迫使參議院在未經共和黨多數派同意的情況下，進行全體投票。

由於本屆的參議院，是由53位共和黨籍、45位民主黨籍，以及2名支持民主黨的無黨籍參議院所組成。因此，只要4名共和黨參議員「倒戈」，就可以通過的簡單多數，即可通過這項決議。

今年4月，參議院投票否決了川普對加拿大徵收關稅的提案，當時這四位共和黨人也與民主黨人一起投了贊成票。不過，該提案在美國眾議院尚未獲得通過。

雖然新通過的決議也不太可能在眾議院提出，因為眾議院最早也要到明年，才會允許對挑戰川普關稅的措施進行投票。

不過，參議院昨天也通過了類似的決議，內容涉及川普對巴西徵收關稅。該法案以52票贊成、48票反對的結果獲得通過。

報導稱，參議院民主黨團預計將於明天，再次發起一項有關川普關稅決議的投票，以「廢除全球關稅，並恢復國會對貿易的權力」



