台肥董座原內定由「小英女孩」吳音寧空降，不僅引發社會極大爭議，連綠營自己人都不挺，最終破局。賴政府最後一刻踩煞車，4日臨時換上台肥總經理張滄郎接任董事長，但整個人事運作過程，不顧公司經營只管政治酬庸的心態已暴露無遺。

台肥早在民國88年就已是民營化的上市公司，卻因農業部是最大單一股東，加上擁有龐大土地利益，董事長又可坐領高薪，讓政府的黑手始終不願放過這塊肥肉。過去國民黨執政時期被批評「拿來養退休高官」，民進黨執政後卻成為政治酬庸與官商勾結的溫床。

蔡英文執政時期，英系大將洪耀福汲取國民黨組織戰的作法，從宗教團體、農漁民體系為蔡英文發展基層組織。由於台肥在各縣市都有配銷中心，就連偏遠山區都有據點，與農民團體和基層農民往來密切，因此成為建構農民組織網絡重要的一環。此次台肥突然撤換董座，原本要拉拔吳音寧上位，恐怕不只是覬覦董座高薪這麼簡單。

但無論如何，吳音寧當年擔任北農總經理時，相關業務都「一問三不知」，還坦言看不懂財報，近年的經歷也與公司經營無關，卻突然要執掌台肥這麼龐大的上市公司，難怪會被外界質疑酬庸，連綠營內部都炸鍋，最後只得臨陣換角，以免惹出更大風暴。

不只是台肥，賴政府上任以來，從大法官、NCC委員到官股事業董座，被提名人大多缺乏專業，唯一的共通點就是「綠友友」。吳音寧接台肥破局，顯然府院黨已感受到龐大的民意壓力。雖然在臨門一腳時急轉彎，卻已重創政府威信，賴政府應引以為鑑。