民意支持 鄭麗文兩岸路線回穩

（圖／本報系資料照）

台灣民意基金會最新民調顯示，國民黨支持度約26％，民眾黨約15％，而民進黨約32％。國民黨在上個月約22％，如今回升4％，代表鄭麗文接任國民黨主席後，已經坐穩了位置。

鄭麗文的最新說法是兩岸朝向「一國兩區」進行，這其實不是新的見解，早在馬總統時代，國民黨就這麼主張了。連同鄭麗文稍早所說的「九二共識」，顯見她的兩岸路線乃回到30年前國民黨的基本立場，也就是維持現狀、共存共榮。

民進黨沒有能力講台獨，更不敢做，他們也只能心不甘情不願接受維持現狀這樣的主張，問題是，跟國民黨的差別在於：維持現狀、瀕臨戰爭。

廣告 廣告

賴清德幾個月前先是說中國是境外敵對勢力，現在加碼說：中國是侵略者！韓國瑜不要站在那一邊！

這就有趣了，試問，解放軍有任何一兵一卒來到台灣土地嗎？怎麼說人家是侵略者？還是什麼認知作戰有的沒有的，也算是侵略？沈伯洋被中共威脅，兩邊都只是嘴秋！你整天說人家搞認知作戰，準備攻台，但人家覺得被冤枉，當然就反嗆要抓你了。

賴清德竟然在大罷免之後，不只沒有拔除沈伯洋這樣的大失敗的頭號戰犯，還繼續挺他，只能說：祝你好運！

事實上從賴清德回嘴韓國瑜說，「台海和平四支腳是中國砍斷的！」還有他因為高市早苗的「台灣有事」之論，要馬英九「不要對日本負面批評」，顯見他還是固守「團結十講」那一套思維與身段，完全沒有改變。

最新民調顯示，賴清德的滿意度比起上個月回升3％，但仍然沒有突破40％，而且比起大罷免前，少了5％。如果賴清德始終沒辦法回到40％大關，那麼綠營的選舉前景堪慮！

從藍白政黨支持度加起來多過民進黨8％來看，這已是一年多來的趨勢，而實際投票起來，中間選民投藍白會更多，大罷免就是一個證明，因此，賴清德那一套宛如不惜一戰的激烈反中說法，對民進黨完全沒有好處。

台灣人，就是不想跟大陸打仗！你把中國說成境外敵對勢力也好，講人家是侵略者也罷，多數台灣人並不這樣認為！因為：你不能因此多往台獨方向走一寸，就只是無謂引發兩岸關係動盪而已。

兩岸局勢很清楚，人家就是沒有要打台灣，川普已經做過保證！歷史經驗更清楚：在馬總統時代，兩岸就不必劍拔弩張。只因蔡英文為了連任總統，抓到了抗中保台的浮木，就蓋起了一座兩岸關係的海市蜃樓：中國若侵略台灣，美國會出兵防衛！

現在，鄭麗文要驅散這座海市蜃樓，把大家帶回到現實世界。她說，「台灣沒事，日本沒事」，講得多好！（作者為醫師）