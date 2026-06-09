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（圖／本報系資料照）

在近日的國家海洋日系列活動上，不論是行政院長卓榮泰或海委會主委管碧玲，都對日菲未經與我方協商，逕自啟動專屬經濟海域的劃界談判不置一詞，只顧高分貝嗆中。這不但凸顯了民進黨選擇性捍衛主權的「自助餐心態」，還再次構成台灣高官對日菲行為的「默許」表態，對日後恐衍生的國際法爭訟貽害無窮。

尤可關注的是，在台灣社群網路上，對於大陸方面接連派出海警「岱山號」編隊和4艘大型海事公務編隊到相關海域執勤之舉，竟有許多台灣網友大方展現平日並不多見的激賞之情。有些民眾還開始反問，面對日菲，兩岸為何就是不能聯手，用大陸加台灣遠大於日菲的海上警備實力做後盾，捍衛漁民合法權益？

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過去，大陸海警船到台灣周邊進行演訓，往往伴隨解放軍的大型圍台軍演而來。在這種情境下，絕大多數民眾難生好感，亦傾向將大陸海空力量在台灣周邊的投射視為威脅，而非令人安心的存在。

然而，在此次事件中，不少民眾正面看待大陸海警船和公務船在台灣東部海域的出動。這也顯示，許多對政府怒其不爭的民眾，不願含淚吞下民進黨的假藥定心丸，而是更擔心一旦劃界後，日菲勢必將相互支持彼此在相關海域內的執法權、海洋資源的捕撈分配權、經濟開發優先權等嚴重後果。

面對台灣被日菲當空氣、連抗議也不敢說出口的左支右絀處境，這種寧願看到大陸出手、防止日菲私相授受成局的台灣民意新動向，值得朝野和對岸關注。而一旦大陸海上力量在台灣東部海域的存在終成「新常態」，朝野亦須一起直面現實，探討應對之道。