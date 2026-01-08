民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

（中央社記者彭維楀華沙8日專電）根據波蘭民意調查中心公布的調查數據，波蘭社會對接收烏克蘭難民的支持度出現顯著下滑，反對比例升至2022年俄烏戰爭爆發以來的最高點。研究指出，生活成本壓力、社會福利分配不均的相對剝奪感，以及對鄰國長期依賴的「援助疲勞」，是導致民意轉向的主因。

該調查表示，目前約有一成九的波蘭人明確反對接收烏克蘭難民，雖然支持者仍佔多數，但反對比例已較戰爭初期翻倍，創下歷史新高。

另外，針對政府是否應繼續向烏克蘭人提供與波蘭公民同等的社會福利（如兒童津貼、醫療優待等），反對聲浪更為劇烈，比例已突破四成。

廣告 廣告

波蘭科學院（PAN）社會學家分析，這種現象反映了典型的「援助疲勞」（compassion fatigue）。戰爭爆發初期，波蘭人展現了史無前例的團結，開放家門，接納數百萬難民；隨著衝突拖延近四年，國內通貨膨脹與住房短缺問題日益嚴重，民眾開始質疑資源分配的公平性，特別是針對難民領取長期補助的福利政策。

例如超過四成的受訪者認為，烏克蘭難民即使沒有納稅也可以和波蘭納稅人領取相同兒童津貼，理應被取消或縮減該福利。

在勞動力市場的競爭以及對公共服務（如教育與醫療資源）的排擠效應，也加深了基層民眾的不安。

根據波蘭法律與民生新聞網（Prawo.pl）表示，有超過150萬難民納入波蘭全民健保系統（NFZ），原本就因醫護短缺而緊繃的公立醫療系統已接近飽和。基層民眾對於「看病變難、等待變長」的直觀感受，正轉化為對政府資源分配不均的憤怒。

波蘭內政部對此表示，政府正研擬調整難民補助政策，未來將更側重於協助其就業與自立，而非單純的經濟援助。（編輯：陳承功）1150109