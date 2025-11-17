民意翻轉？支持「停砍公教年金」首度領先反對

台灣民意基金會今（17）日公布最新民調，針對在野黨近來聯手推動「停砍公教年金」、主張停止現行所得替代率逐年調降政策，國人意見高度分歧，但贊成者已微幅領先反對者，呈現政治氣候明顯轉變。

民調顯示，有 12.7%非常贊成、26.8%還算贊成，合計 近四成（39.5%）支持「停砍」；反之 20%不太贊成、17.1%一點也不贊成，共 37.1%反對，雙方差距僅 2.4 個百分點。基金會指出，最新結果象徵「此議題毫無社會共識，仍存在顯著裂縫」。

值得注意的是，相較 2024 年 12 月同類調查，民意出現明顯翻轉：贊成上升 3.4 個百分點，反對下滑 4.5 個百分點，使得支持「停砍」首次反超。研究團隊研判，這很可能與「2025 年大罷免大失敗引發的全國性政治氣候變遷」有關。

從不同族群分析，年輕族群（20–34歲）與65歲以上長者較支持停砍；中壯族群（45–64歲）則明顯較保留。教育程度愈高，支持度略高；職業別中，軍公教支持度最高（54%）。

政黨傾向差異最為鮮明：民進黨支持者有六成反對，但仍有 26% 表示贊成；國民黨與民眾黨支持者則有 逾五成支持停砍，中性選民傾向贊成多於反對。地區差異則不大，各區贊成與反對皆呈現接近態勢。

（圖表皆由台灣民意基金會提供）

