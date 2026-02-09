民意背書 強勢高市如獲「空白支票」

日本首相高市早苗率領自民黨在眾院選舉取得壓倒性勝利，被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的立場，也意味國內反對勢力難再構成實質阻礙。未來真正的制約，將來自中國的壓力與對美依賴，而北京顯然不樂見現況，日中關係短期恐難改善。

紐約時報指出，選舉結果顯示日本選民普遍支持高市在經濟、移民政策以及對中關係的強硬立場。自民黨在眾院單獨取得超過三分之二席次的絕對多數，意味獲得強勢民意開出的空白支票，能壓過參議院任何制衡。高市最可能推動的議程包括提高日本國防支出，以及修憲承認自衛隊為軍隊。

廣告 廣告

紐時認為，如今高市執政地位更加穩固，對於推行激進的政府開支計畫與擴大國安相關法案，面臨阻力大幅減少，加上與日本維新黨結盟，高市可望在國會取得絕對優勢，加速推進政策立法實施。

不過，諮詢公司「日本遠見」創辦人哈里斯說：「自民黨不會阻擋她，也沒有任何反對派能夠拖延她的步伐，高市可能面臨的最大掣肘來自外部：金融市場、華府與北京。」

華爾街日報提到，在其他傳統美國盟友難以應對川普反覆的外交政策之際，高市治下的日本正加倍押注美日同盟，尤其面臨日益強勢的中國之際，鬆動與美國的連結是不可想像之舉。哥倫比亞大學政治專家寇帝斯分析：「日本在安全上別無選擇，只能與美國維持緊密關係」。

去年十一月，高市公開表明支持台灣的言論，引發北京當局不滿，發動一連串反制措施，包括限制赴日旅遊以及限制稀土出口日本，日中關係降至冰點。但選舉結果顯示，日本選民力挺高市，投票日天候欠佳，此次投票率（約百分之五十六）比二○二四年（約百分之五十四）略增。

外媒一致指出，在高市持續對應因「台灣有事」說法引發中國強烈反彈之際，這次決定性勝利表明，高市對中的強硬立場得到日本大眾支持。

天空新聞網分析，中國勢必正緊盯日本，且非常不樂見現況；高市勝選恐怕不利於日中關係在短期內獲得改善。

這次勝選形同對高市所有立場的背書，不只反映日本國內情緒明顯右傾，也可能對區域穩定造成影響。

值得注意的是，與「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）類似的「參政黨」贏得十五席，比選前的二席大幅增加，顯示日本右翼勢力壯大，該黨主張加速調漲停滯多年的薪資以及嚴厲打擊非法移民，可以預見高市未來將大力推動保守派改革，制定反間諜法和修改和平憲法條款，以解除對日本軍事限制。

【看原文連結】

更多udn報導

蔡幸娟女兒太美爆紅被起底 無預警宣布消失親揭原因

AI檢測獲利大爆發 這公司年終＋分紅最多「領50個月」

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警4症狀不要再泡

國旅太貴是抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」網怒了