民批補助玩樂 不如實質幫助

宜蘭縣利澤焚化廠位於五結鄉成興村，周邊村里及鄉公所都有依比例分配回饋金。圖為焚化廠內。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣利澤焚化廠回饋金因分配談不攏遭議會凍結，民進黨籍冬山鄉民代表游閔吉主張冬山鄉同樣受到焚化廠影響，強調「不減五結、兼顧冬山」的立場，不過，冬山民眾質疑，縣府只重視「怎麼分」，沒有思考怎麼用？誰監督？恐使回饋金變成吃喝玩樂的補助金。

游閔吉表示，他尊重焚化廠所在地的五結鄉應該享較高的回饋金比例，支持縣府將回饋金總額由4300萬元提升到5800萬元的方向，並從新增金額中撥出20％供冬山鄉、蘇澳鎮等周邊村里使用，避免影響五結鄉既有權益。

他指出，要求修法時正式把冬山鄉納入回饋對象名單，可專用於環境改善與健康照護，建議成立「回饋金管理委員會」，定期審議回饋金使用方向與成效，確保決策透明、利益共享等。

有五結鄉民痛批說，「選舉年這些人就喜歡搞東搞西騙選票，要爭取回饋金分配的鄉鎮，請將焚化爐認養回去，我們五結鄉一毛錢都不需要。」也有人建議將焚化爐整座都搬去冬山鄉，因為回饋金對居民一點實質幫助都沒有。

有冬山鄉青年表示，一些拿到回饋金的村里「看得到活動、看不到建設」，道路與公共空間未見明顯改善，整體環境也沒有升級，反而大型活動、餐敘與短期性支出卻年年出現，讓人質疑錢是否真正花在刀口上。

他指出，如果真的健康受影響、生活品質被犧牲，回饋金就應該用來改善居住環境，而不是變成吃喝玩樂的補助金。縣府在制定自治條例時過度重視「怎麼分」，卻忽略「怎麼用」與「誰來監督」。